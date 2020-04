Avec une moyenne d'un concert par semaine ces 5 dernières années, on pourrait croire que les Dog'N'Style ne vivent que pour la scène mais non, ils trouvent le temps de composer et même d'enregistrer des titres. Ce deuxième opus, Only stronger, a été mis entre les mains de Rudy Lenners (ex-Scorpions, ex-Such A Noise) qui a plutôt bien capté leur énergie heavy/hard/rock. Les distos crachent, la basse ronronne, la batterie tape bien et le chant aussi puissant que mélodique donne à l'ensemble ce goût de popcorn, celui de l'Amérique et des blockbusters qui n'inventent pas la poudre mais la font parler. On a donc quelques petits solos, quelques riffs pêchus, quelques envolées old school (et même des chœurs bien pourris pour les gars accoudés au comptoir), si on cherche du rock qui tâche mais pas trop, on en a pour son argent, rien à redire. Ah si, avec les idées mises dans l'artwork, il y avait de quoi faire 3 booklets les mecs ! J'ai rien contre les comics, les "héros" musclés des années 80 ou les jeux vidéos mais faudrait peut-être faire le tri, non ? Ajoute l'alcool, la drogue et les putes, des couleurs dégueulasses et des chinoiseries et tu n'auras qu'une petite idée du résultat. Alors, ok, c'est fun. Mais quand on fait tout avec autant de professionnalisme, c'est dommage de perdre un peu de crédit à cause d'un surplus d'idées pour des images, d'autant plus quand on vient d'Épinal.

Oli