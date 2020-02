Dog Eat Dog est un groupe qui aime faire la fête, chacun de leurs concerts en est une preuve flagrante. Et à part faire des concerts, des concerts et encore des concerts, les groupes sont censés enregistrer des albums... Leur dernier en date remonte à 2006 ! En 2017, ils ont bien sorti 4 nouvelles compos sur un EP mais c'est maigre... Les fans sont donc partagés avec cette nouvelle galette puisque ce n'est toujours pas du son frais mais bien la version live de leur premier opus. La pochette reprend l'idée de base ajoutant le "live" et des photos sur scène, le combo interprète l'intégralité de la galette qui les a révélés lors de la Warm Up Party 2019 du Rock Am Ring ne changeant qu'un tout petit peu la tracklist pour placer "No fronts" en dernier. Les morceaux filent la patate, le groupe est particulièrement communicatif, c'est bien sympa mais la salle où a lieu le show fait un peu pitié, presque autant que le plan de feu, bref côté décor, ça ressemble un peu à une kermesse ... Les caméras et le gros son tentent bien de nous immerger dans le spectacle mais c'est peine perdue puisque les titres sont coupés par des mini interviews des gaillards qui nous parlent (en anglais non sous-titrés bien sûr) entre autres de la genèse de l'album. On n'a pas le choix de se faire le set d'un seul coup (ni de choisir ses morceaux), c'est donc roots pour un "dvd" édité en 2019. Le seul choix, c'est celui du show puisqu'on en a un deuxième pour le même prix, celui du Wacken Open Air de 2017 avec un mini-set et une sorte de best of live ("Expect the unexpected" et "Rocky" et sa cultissime intro a capella sont de la partie !), on a un peu plus de couleurs, un son encore béton, c'est donc ma piste préférée. Le digipak file tout de même le All boro kings live en version CD (et d'une traite sans les interviews) et si l'ensemble est sympa, les fans méritaient certainement mieux qu'une nouvelle excuse pour faire une tournée, des concerts et encore des concerts...

Oli