Formé en 1990, Dog Eat Dog est un groupe de punk hardcore. Il est composé de Dave Neabore à la basse, John Connor au chant, Brandon Finley à la batterie et Roger Haemmerli à la guitare. Avec le soutien de Roadrunner Records puis de Nuclear Blast/Wanted, les Américains sortiront un Ep et quatre albums studios de 1993 à 2006. Après 12 années d'absence, Dog Eat Dog revient avec un nouvel EP : Brand new breed.



Les zicos de Dog Eat Dog tiennent à montrer qu'ils ont toujours les crocs en attaquant avec "XXV" qui fait le plein d'énergie. On pourrait pogoter tout feu tout flamme. Du punk au bord de la fusion, voilà ce que nous promet Dog Eat Dog dès les premiers instants. L'histoire de marquer le coup, quelques aboiement en fin de morceau. "Vibe cartel" continue de faire démonstration d'une énergie très intense. "Lumpy dog" bascule un peu dans le reggae et se révèle moins aguichante. Virage à 180 degrés et les gros riffs partent de nouveaux soutenus des cuivres. Impossible de la louper, la troupe des chiens enragés traînent dans le coin. Un retour court mais intéressant pour les musiciens originaires de New Jersey.



La suite sent un peu le réchauffé. D'abord trois titres unplugged : "Isms", "Rocky" (1996 - Play games) et "Lympy dog" qui est déjà sur l'album en version électrique. Les deux anciens morceaux perdent ici toute substance. L'unplugged ne colle pas au style de la formation. Dog Eat Dog relève finalement la tête en finissant Brand new breed comme il a commencé. C'est à dire avec un "XXV" explosif en live.



L'avantage d'un EP comme Brand new breed, c'est de souffler la poussière sur les disques de Dog Eat Dog. Ressortir un All boro kings (1994) ou un Play games des débuts, c'est toujours bon.

Julien