Are you ready ? Banksters Stronger than walls Reset Back in the maze Queens of Dogtown Things As the palace bruns Promise me Salt of my road

Ce n'est pas parce que Dog Bless You aime bien les jeux de mots, comme en atteste son patronyme ou le titre de ce deuxième album qu'ils vont faire de la musique de rigolos. De même, lorsqu'ils citent Paradise Lost, ce n'est pas le groupe qui est visé, mais un extrait du poème de l'écrivain anglais du XVIème siècle John Milton : "Rather reign in hell than serve in paradise". Car on peut faire du bon rock alternatif et conserver une certaine ironie sur la perception de monde qui nous entoure. Et ce quatuor varois développe très bien cette formule sur les 10 titres de Banksters, sans renier les bases. Des riffs appuyés, un chant à la fois mélodique et puissant, quelques refrains fédérateurs et une balade pour un retour au calme en guise de conclusion. Rien de bien novateur, mais quand il s'agit de perpétuer la bonne parole, Dog Bless You se présente en bon disciple et s'y emploie avec dévotion. Dans la continuité des groupes US des années 90s qui avaient digéré le grunge et étaient passés au rock, celui qui restait puissant sans être agressif (comme Pearl Jam, Soundgarden). Une belle époque.

Eric