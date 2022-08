Installé dans le Grand Ouest (entre Rennes et Nantes), Djiin enchaîne les albums comme les concerts en perpétuant l'esprit rock des seventies. Une époque où la liberté musicale n'avait pas de limite avec ou sans l'ingestion de psychotropes, une époque où on trouvait des aspects psychédéliques et progressifs chez tous les groupes alors que plus rares étaient ceux qui jouaient cette carte-là sans retenue, citons tout de même King Crimson, Hawkwind, Gong, Pink Floyd, Frank Zappa et la crème du krautrock (Amon Düül, Tangerine Dream, Can, Popol Vuh...). Meandering soul rend hommage à toute cette scène avec des ajouts doom (quel lenteur parfois !), métalliques (ça sature pas mal par moments), une jolie voix (celle de Chloé) et des instruments aux sonorités particulières (la harpe notamment). Parfois proches de l'improvisation, les titres de cet album ne sont pas faciles à dompter, alors plutôt que se de casser la gueule à essayer de les chevaucher, laissons-les nous emmener là où ils veulent.

Oli