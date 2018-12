Process of Guilt, Hexis et Unfold, voilà les sorties Division Records qui ont précédé celle de Diva et cette dernière est à des années lumières du sombre chaos que le label suisse a l'habitude de nous servir. Le trio composé par Pierre-Emmanuel (guitare), Lisa-Marie (chant) et Marc (producteur, arrangeur...) n'est que lumière, douceur et quiétude. Leur Sol nous propose de le quitter, de décoller très loin à la rencontre des astres qui nous entourent, autant de voyages à la découverte de sons (pop, folk, trip hop) qui suivent un chant féminin qui caresse nos oreilles avec un anglais discret ("Mercure"), se frotte au hip hop ("Lune", Mars"), prend des accents heavenly voice ("Terre") et ose même derrière un filtre, un français parlé/chanté du plus bel effet ("Venus"). Rythmiques, habillages, samples sont au diapason pour que l'odyssée dans ces espaces se passe avec le moins de heurt possible, selon les titres, on peut aussi bien penser à The Gathering qu'à Massive Attack (voire Portishead pour ne pas faire de jaloux) et se dire dans l'instant d'après que non, finalement, c'est autre chose que nous donne Diva. C'est une galaxie d'émotions et de sons qui s'amalgament aussi tranquillement que sûrement, et ce n'est que le début, une deuxième partie arrive bientôt.

Oli