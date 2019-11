C'est un magnifique voyage que nous propose La Dispute, quintet US ayant fraîchement rejoint l'écurie Epitath, avec Panorama, son quatrième album. Un magnifique voyage à travers son univers ténébreux et torturé sous couvert d'un post hardcore somptueux et pesant et aux multiples nuances (jazz, blues...). La rage et la colère de la voix de Jordan Dreyer, sans toutefois être écorchée et hurlée, contraste avec les délicieuses mélodies des guitares et les ambiances feutrées qui peuvent se transformer, en l'espace d'un instant, en un ensemble surpuissant et oppressant. Je n'ai clairement pas l'habitude d'écouter ce genre de production qui mérite une attention particulière pour saisir le sens et les subtilités de morceaux qui ont le point commun d'être dotés d'un esthétisme éclatant, et c'est la signature Epitaph qui m'a amené à m'intéresser à cet album. Et bien qu'il m'ait fallu quelques écoutes pour me forger un avis, j'ai aujourd'hui un mal de chien à décrocher de ces 41 minutes alternant sonorités dérangeantes et ambiances teintées de spleen et de désespoir. À écouter apaisé.

gui de champi