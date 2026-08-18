DiscoZero est un supergroupe assez particulier car s'il assemble des talents divers et reconnus avec Matthieu (chant, Psykup, Agora Fidelio, My Own Private Alaska, ...), Nicolas (guitare, Los Disidentes Del Sucio Motel, Kwoon...), Katia (basse, claviers, Glaciation) et Zacharie (batterie, Bright Curse), les quatre musiciens travaillent "à distance", ne se rencontrant que rarement pour jouer ensemble. Ils composent donc par strates, se laissent guider chacun par leurs aspirations et tâchent de faire, au final, un tout cohérent. Avec un titre comme It was capitalism all along, tu te dis qu'il va y avoir de la réf, de l'humour et un message assez vindicatif. Gagné ! Leur rock vénèr balance dans tous les sens, avec des influences aussi bien post-punk que grunge ou noise, le tout dans un esprit garage numérique qui cherche le groove l'efficacité, comme si The Strokes s'était gavé d'amphét'. DiscoZero cherche à être direct à impacter l'auditeur, mission accomplie avec cette première série de titres parfois un peu disparates (le dingo "Coffee. Drive." n'a pas beaucoup en commun avec le suave "Forgive forward" ou l'explosif "Get it! Get it! Get it!"). Un joyeux bordel qu'on espère voir sur scène et perdurer au-delà de la moyenne des histoires d'amour à distance...

Oli

Publié dans le Mag #70