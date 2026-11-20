Une dizaine d'années d'existence, un gros paquet de concerts et quelques sorties aux noms humoristiques font de Dirty Rodeo un groupe expérimenté. Les deux frères sont bien connus dans la région de Limoges où ils ont écumé les bars, participé à différents projets et inscrit leur nom dans tout ce qui touche à la scène rock indépendante. Après quelques années plus discrètes, Polo à la guitare et Alex la batterie sont retournés au Feel studio pour enregistrer At least we try, un album inclassable tant il incorpore diverses influences, toutes maîtrisées.



Si on voulait simplifier, on dirait que le duo propose un "gros rock" basé sur l'idée de placer une énorme dynamique pour faire bouger un maximum de monde, le premier titre "Paralysed" est d'ailleurs un excellent "premier morceau" car il synthétise assez bien presque tout ce que sait faire le groupe ("Summer" est excellent aussi dans cet exercice de synthèse de talents et d'énergie). On aura parfois des sonorités plus noisy ("Tell me it's not for me"), des chœurs pour assurer des relances ("We were so sad before", "Did i loved you too much"), du boulot sur la saturation ("Give me a sign"), des instruments mis plus en évidence ("Smiling and starving"), davantage de réflexion sur l'usage des deux voix ("Give me a sign" encore) ou de très beaux passages calmes avec une mélodie qui ressort grâce à la puissance de la disto sur le reste du morceau ("Waiting for the sun"). Et quand on croit que Dirty Rodeo a terminé de nous secouer dans tous les sens, il se pose avec Morgan Fradet, Aki Agora de son nom de scène, pour un titre conclusif instrumental un poil alambiqué, mais particulièrement réussi, car il s'éloigne des schémas trop simplistes de certains groupes post-rock ("When the silence starts to talk").



Au-delà des éternelles comparaisons avec les grosses locomotives du genre (The White Stripes, Royal Blood...), on peut faire, du fait de leur ancienneté, de Dirty Rodeo des parents éloignés de The Twin Souls ou Bad Situation, des duos rock qui saturent plus ou moins leurs idées, mais qui cherchent toujours à emmener le public avec eux.