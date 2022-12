J'ai rencontré Ju le printemps dernier dans un troquet à Thionville, alors qu'il s'apprêtait à jouer avec Ben & Fist. Au cours de cette soirée, il me faisait part de son excitation de rejouer au Hellfest avec Dirty Fonzy. Du coup, j'ai posé au batteur quelques questions qui vont bien.

Dirty Fonzy Pour débuter, que représente pour toi le fait de jouer au Hellfest ?

C'est juste fou ! Jouer au Hellfest c'est quelque chose de magique et d'assez unique, tant par l'ambiance du festival que par l'énergie du public



Vous avez joué sur la Warzone avec des cadors du punk rock : Les Sheriff, Millencolin, Bad Religion... comment s'est passé le concert ? Ce n'est pas intimidant de partager la scène avec une telle affiche ?

Le concert était magique ! On a surkiffé, le public était à fond bravant la grisaille, la tempête, le soleil tout ça en faisant des circle pluie et autres slams. Bravo à tous et toutes !

Alors notre première réflexion lors de l'annonce ça a été "putain mais quelle affiche !" (rires)

C'était assez impressionnant, partager la scène avec des groupes qui t'ont donné envie de prendre un instrument et de faire des concerts était très émouvant ! En somme, on a un peu bouclé la boucle. (rires)

Et les autres groupes n'étaient pas en reste loin de là ! Pogo Car Crash Control ont démoli la Warzone avec un concert de fou, L'Opium du Peuple a montré qu'on pouvait faire un wall of love avec un solo de triple grosses caisses, Sons Of Flaherty ont bien fait danser le public... Bref la journée parfaite !



Qu'est ce qui t'a impressionné le plus sur le festival : l'accueil (orga et public), le décor ou la programmation ?

Ce fest c'est avant tout un public super cool, qui a toujours le sourire entre une session d'étalage de crème solaire et une autre de circle pluie à coup de K-Way. Des bénévoles et des équipes techniques à fond et une programmation hallucinante, d'autant plus sur cette édition colossale qui s'est déroulée en deux temps ! Voir sur un même festival Gojira, Metallica, Ghost , Comeback Kid, Bad Religion, Nine Inch Nails, Airbourne c'est quand même quelque chose de fou. Bref le Hellfest nous a gâtés, le tout renforcé par un décor incroyable comme à chaque fois.



Ce n'est pas le premier passage de Dirty Fonzy au Hellfest. Qu'est ce qui a changé depuis votre dernière fois ?

On a pris des cernes ? (rires) Nous avons également changé de slot, cette fois-ci nous jouions à 13h au lieu de 10h30 en 2016... ce qui est quand même plus pratique pour partager un apéritif anisé avec la technique et les bénévoles. (rires) On a également un nouveau line-up avec Rooliano qui est passé à la guitare rythmique, Angelo Papas à la guitare solo et Tchak qui nous a rejoint à la basse. Moi je ne bouge pas, pépouze le type ! (rires) Et puis le public ! On a été impressionnés de voir plus de 10 000 personnes à la Warzone, complètement déchaînées de la première note au dernier coup de caisse claire ! Merci à fond !



Dirty Fonzy Un concert au Hellfest se prépare-t-il différemment d'un autre concert ? Avez-vous joué un set "particulier" ?

Assurément, un concert au Hellfest ça se prépare plutôt deux fois qu'une mais tu me diras, c'est comme tous les concerts. Dès que les amplis sont allumés, tu dois te donner à fond que ça soit en répète ou sur scène. Pour l'occasion on a un peu revisité notre set 2022 avec quelques petits ajustements pour booster le tout. On a même eu droit à une surprise de la part du public...



De nombreux médias couvrent le festival, avez-vous été beaucoup sollicités par les pros durant le week-end ? Qu'est ce qu'un concert au Hellfest peut apporter en terme de notoriété et de crédibilité pour une presse qui n'est pas habituée au punk rock ?

On a eu quelques interviews et photos pendant le week-end, principalement concentrées le vendredi autour d'un verre. Je pense que le simple fait d'y jouer, de se retrouver sur l'affiche et surtout de rencontrer un public qui ne vient pas nécessairement te voir, peut te donner plus d'exposition. Après plusieurs jours, on continue de recevoir des commentaires, des messages de la part de personnes qui nous ont découverts ou bien ont redécouvert le groupe avec ce line-up... C'est hyper touchant, on se sent soutenus et encouragés ! De quoi remettre beaucoup de carburant dans notre moteur à fougue qui est bien rempli !



Alors que la chaleur a plombé le site lors du premier weekend, le jour de votre passage a été pluvieux. Les conditions météorologiques n'ont pas été trop handicapantes ?

J'étais festivalier lors du premier week-end et la canicule m'a bien roussi. (rires) Un pichet d'eau plus une pinte était un combo vital entre deux coups de pistolets à eau. Lors de notre passage c'était assez fou, avec le public, on a traversé la grisaille, la pluie battante qui fouette le visage, une avalanche, une tornade de Quechua et une éruption volcanique. (rires) C'est complètement le festival de l'enfer ! Et le plus incroyable c'est qu'on a l'impression que le début de pluie sur "Riot in the pit" a motivé les gens ! En tout cas, nous on se disait "ça y est, on y est... à l'assaaaaauuut !"



Une anecdote ou un souvenir fort sur le passage de Dirty Fonzy au Hellfest 2022 ?

Oula... il y a eu pas mal de péripéties pour notre Hellfest 2022 ! Ça a commencé très fort la veille avec une sombre histoire de réservation d'hôtel qui n'avait pas été prise en compte. Devant une grosse rasade de seum ainsi que nos cernes, on s'est retrouvé à 23h05, après avoir fait un Albi-Nantes en van, à booker en urgence les 3 dernières chambres disponibles dans un rayon de 100 kilomètres autour de Clisson. Elles venaient de se libérer à 22h30 ! On a aussi fêté en beauté l'après balance et l'avant show avec un méga apéro en bord de scène avec les bénévoles Hellfest qui participent également à l'Xtreme Fest, de même que l'ensemble de l'équipe technique. C'était un vrai moment de partage, de connexion et de rigolade, idéal pour se détendre avant un concert. Notre coach sportif Dirty Midier le recommande. (rires)

Et pour terminer, sur la fin du morceau "Night shift" on fait un gros noise où je ralentis sur ma descente de toms et cette fois-ci, dans un moment magique de pure communion avec le public, les gens se sont mis à applaudir en même temps que chacun de mes coups. J'ai mis quelques instants à comprendre ce qui se passait et à saisir l'instant, avant de jouer avec eux en augmentant le rythme progressivement. C'était juste incroyable ! J'en ai encore la larmichette ! D'ailleurs sur les vidéos qu'on a, on voit l'instant où je capte ce qui se passe et je regarde les côtés de la scène ainsi que mes camarades, avec un air ahuri. (rires)



Dirty Fonzy Quels sont les groupes que tu es allé voir pendant le festival ?

Wow alors j'en ai vus un bon paquet sur ces deux week-end ! Je peux te citer de mémoire : ASG et son stoner puissant, Pogo Car Crash Control qui a fait un show ultrême, Alestorm et la teuteuf pirate métal, Opium du Peuple et son wall of love, la moissonneuse Comeback Kid et Terror, la grosse Guinness de Dropkick Murphys, les patrons de Bad Religion, le R.O.C.K d'Airbourne, la méga claque de Gojira, l'univers unique de Devin Townsend, Clowns et son réveil matinal survitaminé, les grosses tartines de Red Fang, Slift, les cigales énervées de Landmvrks, Nine Inch Nails psyché ou encore la messe de Ghost .



Maintenant que c'est terminé, quels sont les projets à court et long terme de Dirty Fonzy ?

À court terme ? Récupérer des points de vie et éliminer les points de seum que ça soit déjà terminé. Nous allons reprendre le chemin du local de répète d'ici quelques jours afin de continuer à composer de nouvelles chansons. En 2024, on fêtera les 20 ans du groupe et on commence déjà les préparatifs. Tu sais à quel point il faut être minutieux dans le choix des cotillons et des chapeaux de fête ! On a commencé cette nouvelle phase de composition il y a de cela plusieurs mois, on a envie de pousser certaines de nos influences, d'expérimenter et de créer ! Et d'après un bruit de couloir ou un larsen qui émane du local, quelque chose me dit que d'ici notre vingtième bougie, il y aura déjà de nouveaux sons à écouter et voir en live.

Et bien entendu, le live, les concerts, les shows, les gros décibels seront au rendez-vous. Fin 2022 et 2023, on continuera de jouer partout où on le peut, tout en préparant une bonne tournée pour célébrer cet anniversaire avec tout le monde !



Merci

Merci à toi pour l'interview, des bises à toute l'équipe de W-Fenec ! Cheers !

Merci Ju !

Photos : Hugo Ferrer

gui de champi