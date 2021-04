En 2004 les Dirty Fonzy jouaient des chansons punk rock (vous l'avez ?) et débutaient leur premier album ainsi, "We are the worst and we don't give a fuck", tiré du morceau "The worst". En 2020 ils clôturent leur double LP avec le morceau "Still the worst", "We're still the worst, never been the first". Ça cerne un peu le propos. Entre il s'est bien évidemment passé un paquet de trucs et par trucs j'entends de nombreux albums dont une excursion folk, des splits avec les potes Bad Chickens et Charly Fiasco dont ils partagent le même bassiste, quelques changements de line-up, des concerts, des kilomètres à gogo et vraisemblablement autant de caterings dévalisés en bières. Bref, un groupe qui compte et qui a contribué à placer Albi dans le paysage punk rock français, d'autant qu'on leur doit aussi le Xtreme Fest via leur Pollux Asso. Ils n'ont peut-être pas été les premiers mais de là à dire qu'ils sont les pires, on flirte avec la fausse modestie. C'est pas beau, ça ! Ce qui l'est en revanche, beau, c'est l'artwork réalisé par le dessinateur de BD AuréliO, qui a réussi à allier sur les pochettes un certain nombre de clichés inhérents au style et des détails propres aux membres du groupe, aisément reconnaissables.



Double LP donc, disais-je en préambule, avec à ma gauche le LP The sky can fall on us qui affiche 10 titres pour 28 minutes au compteur et à ma droite le EP Still the worst pour 7 titres et 13 minutes. Je vais être honnête, je n'ai pas complètement saisi cette dichotomie. Avant de mettre les disques dans la platine, je pensais qu'on aurait par exemple un LP avec des morceaux punk rock plutôt mélo et un EP avec d'autres plutôt HxC, deux versants musicaux auxquels nous avaient habitués les Dirty mais non, ils sont savamment et plus ou moins équitablement distillés. Une fois ce constat établi, j'ai eu envie de remettre les disques en mode repeat car ils sont vraiment très cools. Ça c'est de l'argument critique choc et pertinent ! Mais sérieusement et sincèrement, je ne pensais pas être autant agréablement surpris. Alors certes, il n'y a rien de révolutionnaire, les gars connaissent leurs classiques, du Clash à Rancid en passant par Screeching Weasel, les paroles abordent des thèmes éculés (franche camaraderie, travail aliénant, vie de groupe etc.) mais ça fonctionne, c'est efficace avec les oh-oh qui vont bien. À ce sujet, mention perso spéciale aux deux chansons éponymes, "The sky can fall on us" et son riff d'intro plus que pistolien, "Still the worst" mon titre préféré mais aussi "Sound of the underground", "You're not alone" ou "Night shift", propices aux sing-alongs et "Coming back" ou "Sick world", qui me donneraient presque envie d'aller dans le pit, le poing levé à quarante ans passés. Trop vieux pour mourir jeune de toute façon.

Guillaume Circus