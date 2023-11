"Toute la musique que j'aime / elle vient de là, elle vient du blues". Tu peux d'ores et déjà me remercier de t'avoir mis en tête l'intro du tube de notre Jojo national. Mais en même temps, n'est-ce pas tout simplement une vérité vraie ? Et quand ce fameux blues est joué avec conviction, détermination et surtout avec talent, ça ne fait que confirmer les dires de l'idole des (plus très) jeunes. Dirty Deep est bien placé pour le savoir.



Le trio alsacien frappe encore un grand coup avec Trompe l'œil, son troisième album au magnifique artwork. Et dès les premières mesures de "Broken bones", le ton est donné : guitares calées sur la ligne de chant, basse batterie aérien, riffs magiques à grands coups de bottleneck et de nappes d'harmonica. C'est bluffant tellement c'est juste, sincère et véritable. Armé d'une production moderne et réalisé par Shanka (ex No One Is Innocent), Trompe l'œil navigue dans les eaux troubles du delta blues, le monde merveilleux New Orleans sound ("Juke joint preaching"), le précieux monde du blues rock et même la terre promise de la soul (le pont de "Don't be cruel" est magique, "Your name" dans sa totalité l'est tout autant). Et quand le groupe lâche les chevaux au gré du disque (l'électrique "What really matters" qui plaira aux fans de John Fogerty ; le Motörheadien "Shoot first", la bombe "Hold on me") ou qu'il apporte des éléments arabisant à sa musique ("Donoma", on constate que Dirty Deep est à l'aise dans tous les styles touchant de peu ou prou au blues. Ce n'est clairement pas donné à tout le monde, alors autant en profiter non ?



D'après Wikipédia, le trompe-l'œil est un genre pictural destiné à jouer sur la confusion de la perception du spectateur qui, sachant qu'il est devant un tableau, une surface plane peinte, est malgré tout, trompé sur les moyens d'obtenir cette illusion. D'après le W-Fenec mag, Trompe l'œil est un disque destiné à jouer avec les émotions de l'auditeur qui, se croyant commencer l'écoute d'un énième disque de blues rock, s'avère être en possession d'un authentique petit bijou sonore aussi convaincant qu'abouti. Classe.