Des fois je galère à trouver une entrée pour attaquer un article et d'autres fois, j'en ai une telle quantité que je ne sais laquelle choisir et je rédige ce que tu es en train de lire. Je vais toutes les balancer, tu choisiras tes préférées pour mettre les paragraphes dans l'ordre !



Oiseaux de mauvais augure ! Dirty Black Summer sort son EP en mai 2021, précisément lors d'un des derniers jours où on a vu le soleil... Il reste quelques jours en août mais même avec une canicule torride (alors que la météo annonce encore 3 jours de pluie sur les 5 à venir dans le Nord), l'été 2021 restera comme l'un des plus pourris depuis longtemps. Un sale été très sombre... Comme par hasard ? En fait, non, rien de prémonitoire dans ce choix, c'est plus pour honorer Danzig, un groupe que les cinq sudistes apprécient. Bien entendu rien à voir entre mon avis et le titre de la galette : Great deception.



Avec l'âge on s'adoucit ! Clairement HardCore dans leur jeunesse, Cyril, Jimbo et Michael tous trois ex-In Other Climes font parler leurs expériences dans ce nouveau projet résolument alternatif, si on garde un gros son, il est saturé comme il faut pour se rappeler des années 90, celles où la frontière entre rock et métal était très floue, ne permettant pas de catégoriser Alice in Chains ou Soundgarden et forçant les critiques à inventer le grunge. Dirty Black Summer n'est pas vraiment gunge mais les loustics usent d'une voix granuleuse, de guitares sauvages et des mélodies venimeuses qu'on pouvait entendre à l'époque, aujourd'hui, on dirait que c'est plutôt stoner.



C'est le nouvel Headcharger ? Privilégié, j'ai reçu le nouvel album d'Headcharger au début de l'été et il se trouve, oui, je raconte ma vie, que lors d'un long trajet en bagnole j'ai chopé deux disques dans ma pile, le Headcharger donc et celui-ci. En ne faisant pas trop gaffe, on pourrait presque les mélanger. Gros son, harmonies velues et accrocheuses, guitares lourdes, rythmiques qui envoient, les deux combos ont pas mal de traits communs et on écoute aisément les deux disques les uns après les autres, si tu fais le DJ, prends en bonne note, tu peux enchaîner des titres des deux groupes sans souci.



Paye ta cover ! J'adore quand des "tubes" sont repris et déformés par des musiciens qui n'hésitent pas à en faire "leur morceau", c'est le cas ici avec "Womanizer", j'ai d'abord trouvé cette plage un peu étrange avec ces chœurs et le gimmick de l'intitulé qui revenait tout le temps, ce n'est qu'en me penchant un peu plus sur le skeud que j'ai percuté. C'est une reprise de Britney Spears ! Pour ma défense, j'étais concentré sur ma conduite, je ne suis pas un grand fan de toutes ces chanteuses/danseuses et surtout les Dirty Black Summer font grave le taf pour faire du hit une plage presque comme une autre de leur EP. Pour autant, pour les découvrir, essaye plutôt "Your great deception" ou "Know better".

Oli