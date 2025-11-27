Depuis près de 20 ans, Diesel Dust remue la poussière du désert avec un stoner rock marqué par le blues, la country, la folk made in USA, une version dopée d'americana qui met en avant les instruments et dégage une chaleur réconfortante. Ambiance western (couleur, lettrage), amérindiens, aigles et ossements... Non, on n'est pas dans une bande dessinée de Morris avec un cowboy solitaire, mais bel et bien au cœur d'un album qui nous fait traverser tous les états. Une fois passé le moment de découverte, on peut trouver le groupe un peu trop démonstratif ("Dixie highway"), charmeur ("Women"), usant d'une ballade un peu mielleuse qui s'excite ("We will never die"), dansant en mode saloon ("Between love and hate"), un peu plus vindicatif ("Walkin' alone"), résigné ("My father's gone) ou laissant libre cours à toutes ses envies ("Just another day"). L'opus contient plus d'une heure de musique, on peut donc profiter des nombreuses facettes proposées par cette bande qui écume le Far West (et le Rhône-Alpes) avec ses armes (guitare, harmonica, bottleneck, orgue...) tout en maîtrisant son style de prédilection.

Oli

Publié dans le Mag #66