Quand on s'appelle les Diables de la Garrigue et que notre ami Wiki nous explique que "la garrigue est une formation végétale caractéristique des régions méditerranéennes, principalement en Provence et dans le Languedoc", on comprend bien que l'on n'a pas affaire à des Alsaciens. Émanation de Goulamas'K (groupe ska rock occitan où la section cuivres est parfois remplacée par des instruments traditionnels languedociens et catalans), les Diables de la Garrigue continuent de développer cette rencontre entre instruments et musique traditionnels avec sonorités plus contemporaines comme l'électro ou le métal. Ce 1er LP de 10 titres instrumentaux est donc une bonne entrée en matière, avec un mélange de beat techno, de riff métal et d'instruments plus anciens comme la gralla, le bouzouki, le sac de gemecs ou la flûte. Mais c'est en live qu'il faut apprécier ces diables-là, dans des concerts-spectacles, chorégraphiés et mis en scène, à grands coups de costumes et peintures fluo. Dans le même style trad fusion, les Bretons ont Les Ramoneurs de Menhirs, les Languedociens ont désormais les Diables de la Garrigue. À écouter et aussi à voir.

Eric