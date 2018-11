Mystery lover I wonder why Press rewind Battle blues I got it L.A. boogie Yellow wood sheet Sad sad moon When the levee breaks

Devil Jo chante le rock avec des intonations blues et soul, the Backdoormen jouent du blues rock avec des guitares qui savent plaquer une belle une mélodie blues, celle qui pourrait se suffire à elle même. Mais ils ont décidé d'allier leurs forces (et leurs talents) dans l'entité Devil Jo & The Backdoormen. Formé à Saint-Étienne en 2008, ce sextuor, a déjà 1 démo et 3 EPs sur son étagère, et présente son premier album Press rewind. Puisant dans ce blues rock des 60's, Devil Jo & The Backdoormen aligne 9 titres avec une approche plus moderne. Plus pêchu, avec un son plus contemporain, sans révolutionner le genre, les Stéphanois donnent un bon coup de fraîcheur à un style musical qui, parce qu'il est devenu une référence, aurait tendance à glisser vers la pièce de musée. Parce que techniquement ils maîtrisent leur affaire, parce qu'historiquement ils respectent les codes du blues et du rock, parce que mélodiquement Devil Jo et sa clique savent y faire, parce qu'en toute intelligence, ils combinent tout ça dans cet album. On Press rewind, et on réécoute ça avec plaisir.

Eric