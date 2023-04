Une nouvelle curiosité a déboulé sans prévenir sur nos radars récemment. Une troupe communicative venue d'Angers nommée Des Lions Pour Des Lions, qu'on pourrait décoder par "des lions qui jouent pour des lions qui écoutent". Ces quatre félins, dont l'un est l'ancien bassiste des Dirty Hands, un groupe phare du rock angevin des années 90, ne tiennent pas en place, à l'image de leur musique. Mutante, audacieuse, libre et sans frontière, elle se nourrit de chacun de leur membre pour exister. Ainsi la formation se compose de cuivres (saxophone, trompette, trombone), de cordes (dobro, guitare, slide guitare, basse), de claviers, de percussions indiennes (tasha, dhol) et africaine (calebasse) et d'un accordéon (avec la présence du Réunionnais René Lacaille en tant qu'invité) avec un chant expressif majoritairement en français qui amalgame celui du rock "à la française", avec celui du découpage syllabique en poésie, ou les chants du monde les plus divers (avec une préférence tout de même pour ceux des tribus).



Le deuxième album du groupe, No(S) border, est une magnifique démonstration de ce qu'ils sont capables de faire, à savoir mêler le rock, le jazz et les musiques traditionnelles de manière universelle, le tout sous forme de transe extatique. Par exemple, l'inaugurale "Donne prends" ou "Fanfares brutes" sont la parfaite symbiose entre les intentions pop enjouées de Chocolat Billy et l'effet "fanfare de rue" de l'Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp. Le quatuor adapte sa musique à l'humeur du moment, avec par moments des atmosphères plus sombres voire mystérieuses ("La grande aventure", "No(S) limits"), mais garde toujours un espace important pour la danse hypnotique et contamine par ses rythmiques chatoyantes (la possédée "Do u tek" et ses influences rock ou "A table" et ses sonorités africaines sont des exemples de chansons où la percussion mène la danse). Et quand il s'agit de reposer l'auditeur, Des Lions Pour Des Lions fait résonner l'accordéon pour faire valser notre âme avec "La petite aventure". On aime cette sauvagerie espiègle et ce don de soi, les "lions qui écoutent" le rendront à ces "lions qui jouent" !

Ted