2025 signe le retour du quatuor de rock-folk anatolien basé en Allemagne, Derya Yildirim & Grup Şimşek. Deux ans et demi après Dost 2, lequel a échappé à nos radars après vous avoir parlé de Dost 1, le groupe sort Yarin yoksa. Un album qui ne s'égare guère en rien de sa signature musicale, mais l'approfondit avec maturité. Menée par la voix atypique et le saz de Derya Yildirim , la formation nous convie une nouvelle fois à un voyage contemplatif dans lequel ses sonorités orientales se mêlent à un psychédélisme entraînant et à un folk traditionnel charmeur. Cette nouvelle livraison est peut-être même la meilleure que le groupe nous ait donné jusqu'à présent. On y perçoit l'expérience acquise, mais surtout le travail d'orfèvre de la production, confiée à Leon Michels d'El Michels Affair, qui a su sublimer l'ensemble, et plus particulièrement les arrangements des cordes qui ont donné naissance à de délicieuses mélodies. En signant chez Big Crown Records, Derya Yildirim & Grup Şimşek franchit une étape décisive. Comme Altin Gün, autre formation partageant un héritage anatolien, le groupe aspirait à une plus grande reconnaissance internationale. C'est chose faite avec cet album aux sonorités et ambiances variées, entre ballades émouvantes et airs plus enjoués.

Ted

Publié dans le Mag #67