Il y a des concerts où l'on comprend assez vite que le terme "date complète" ne dit pas grand-chose. Une salle peut être pleine, très pleine même, sans être encore prête à basculer. À La Maroquinerie, pour la deuxième des quatre soirées parisiennes de Deportivo, le public n'est pas seulement venu retrouver un groupe : il est venu reprendre possession d'une partie de sa propre histoire. Celle des années 2000, des refrains hurlés trop fort, des corps qui partent en avant avant même que le cerveau ait validé le mouvement, des bières ouvertes à la main et des pogos qui filment à votre place le sol puis le plafond.

Ravage Club Sur le papier, la soirée annonçait déjà quelque chose de spécial : Deportivo devait poursuivre son retour en salle compacte avec une logique d'albums rejoués, après une première soirée consacrée à Parmi eux. Ce vendredi, c'est l'album Deportivo, sorti en 2007, qui devait passer au broyeur scénique, dans l'ordre et presque sans filet. Avant cela, Ravage Club avait la mission délicate d'ouvrir devant un public déjà mentalement en train de crier "Roma". Pas forcément le poste le plus confortable. Mais certains groupes aiment les entrées difficiles.



Ravage Club arrive en trio, frontal et sans surcharge. Acidula, alias Claudia, tient le chant et la basse, Vinz la guitare, tandis que Vincent Hernault occupe la batterie. Ceux qui l'ont connu derrière les fûts de Lofofora mettront peut-être quelques titres à le reconnaître, version cheveux plus courts et tee-shirt conservé, comme quoi même les batteurs peuvent connaître des périodes de sagesse apparente. Vinz affiche un maillot Wembanyama et un bas de jogging, Acidula reste dans une sobriété noire, chemisier et pantalon. Le contraste fonctionne : pas besoin d'un décor quand les morceaux savent pousser les murs. Le groupe ouvre avec "Tako-Tsubo", titre encore inédit issu de Silymarine, premier album annoncé chez At(h)ome. La chanson installe d'abord une tension presque hypnotique, puis se met à serrer progressivement l'étau. Ravage Club n'entre pas dans la soirée en demandant poliment l'attention, il la prend. "Stress" accélère la pression, "Dingogo" confirme l'efficacité d'un trio qui sait jouer vite sans se noyer dans son propre empressement. Trois inédits d'entrée, c'est un choix risqué face à une salle qui n'est pas venue pour réviser l'avenir du rock français. Mais le pari tient, parce que l'énergie est nette, les structures accrocheuses, et la présence d'Acidula suffisamment magnétique pour ramener vers la scène ceux qui bavardaient encore au fond. Avec "Sans toi", extrait de l'EP de 2024, Ravage Club revient sur un terrain déjà balisé, plus immédiatement identifiable. "Ça m'électrise" porte plutôt bien son titre puisque les premiers mouvements de fosse apparaissent, encore timides mais significatifs. Le public commence à comprendre que cette première partie n'est pas un sas d'attente, mais un vrai début de soirée. À La Maroquinerie, c'est souvent là que tout se joue, à savoir dans cette capacité à transformer une salle distraite en masse attentive. Le moment le plus singulier arrive avec "Ecchymoses". Vinz quitte sa guitare et la confie à Alexandra Gilles, qui rejoint Acidula pour un passage à deux, voix et guitare. Le morceau tranche avec le reste du set. Plus dépouillé, plus fragile en apparence, mais pas moins abrasif. La formule "je porte des je t'aime sous mes œdèmes" résume assez bien cette écriture qui refuse de choisir entre la douceur et l'hématome. La chanson suspend brièvement la soirée. On passe de la tension électrique à quelque chose de plus intime, presque exposé, comme si le groupe ouvrait une fenêtre dans un mur. Le calme ne dure pas. "L'incident" remet les choses à l'endroit, c'est-à-dire dans le désordre. Puis "Iggy Pop" élargit encore la formule : Acidula laisse sa basse à Kevin, derrière le projet The Psycho Candies, et peut alors se concentrer uniquement sur le chant. Le morceau gagne en liberté, en mouvement, en impact direct. La salle suit. Pas encore en transe, mais clairement conquise. Pour un groupe qui a bâti son chemin à coups de scène, de Rock en Seine découverte Île-de-France, de premières parties pour Les Wampas, Deportivo ou Tagada Jones, ce genre de prise de terrain n'a rien d'anecdotique. "Touche pas au grisbi !" conclut le set avec la bonne dose de nerf et de gouaille. Ravage Club a fait plus que chauffer la salle, il a préparé le terrain physique. La Maroquinerie n'est plus exactement immobile quand le groupe quitte la scène. Au son, Jean-Marc "Maz" Pinaud offre au trio une lisibilité précieuse, notamment pour un groupe où le chant, la basse et la guitare doivent tous taper sans se marcher dessus. Mission accomplie.



Entre les deux sets, la salle se resserre encore. La Maroquinerie devient ce qu'elle sait devenir dans ses meilleurs soirs : un espace trop petit pour contenir l'attente, mais assez juste pour amplifier chaque débordement. Deportivo arrive dans une configuration étoffée, avec Jérôme Coudanne au chant et à la guitare, Clément Fonio à la basse, Julien Bonnet à la batterie, Alexandre Maillard aux claviers et à la guitare selon les moments, et Vincent David en renfort à la guitare pour la première partie du concert et Cédric Leroux pour la seconde. Vincent n'est pas un simple invité décoratif, il est un vrai second axe de tension. Le concert commence dans le chaos, au sens presque technique du terme. La bouteille d'eau de Jérôme Coudanne se renverse sur son pédalier, qui décide aussitôt de prendre une retraite anticipée. Plus de guitare pour lui sur le premier titre. Le groupe continue, le public s'en moque, et la machine se met en marche malgré l'incident. Ou grâce à lui. Chez Deportivo, l'accident a toujours quelque chose d'assez cohérent, il donne l'impression que le concert n'est pas seulement joué, mais arraché. Très vite, le plan de la soirée apparaît : Deportivo, l'album de 2007, joué intégralement et dans l'ordre. Après Parmi eux la veille, cette deuxième soirée déroule donc "¿ Exorde baratté ?", "I might be late", "La brise", "Blue lights" et tout ce disque qui occupe une place particulière dans la discographie du groupe. Moins découverte adolescente que confirmation nerveuse, moins carte de visite que bloc compact, Deportivo vieillit sur scène avec une étonnante fraîcheur. Ses morceaux gardent cette urgence sèche, cette façon de mélanger déséquilibre, mélodie et frontalité sans chercher à lisser les angles.



Deportivo Le public, lui, n'est pas venu pour observer. Dès les premiers titres, La Maroquinerie se transforme en machine collective. Ça pousse, ça saute, ça chante, ça tangue... Les slams commencent, portés par des dizaines de bras qui assurent le service après-vente de la gravité. Les pogos restent bon enfant, mais ce "bon enfant" mérite d'être précisé : celui d'une foule qui peut vous expédier contre une épaule inconnue puis vous remettre debout avec le sourire. Le punk version gens bien élevés, en quelque sorte. Les bières circulent, parfois horizontalement, et j'accepte que filmer proprement devienne rapidement un concept abstrait donc pas de story pour W-Fenec, celle de Nawakposse ayant déjà été arrachée au forceps et au risque de voir mes appareils réflex piétinés... Dans cette première partie, la présence de Vincent David apporte de l'épaisseur et une énergie de retrouvailles. Les guitares se répondent, la basse de Clément Fonio garde le squelette droit, Julien Bonnet frappe avec cette précision qui empêche le chaos de devenir bouillie, et Alexandre Maillard densifie l'ensemble sans alourdir. Deportivo a toujours eu cette qualité rare, c'est à dire sonner comme un groupe sur le point de sortir de route, tout en tenant parfaitement le volant. La reprise de Miossec, "Les bières aujourd'hui s'ouvrent manuellement", arrive comme une évidence presque trop belle. Elle fait monter la température d'un cran, parce qu'elle rejoint le cœur de cette soirée : une France de comptoir, de nerfs, de refrains cabossés, de tendresse mal coiffée. Deportivo ne reprend pas Miossec comme un clin d'œil chic. Le morceau se fond naturellement dans l'ADN du concert, comme s'il avait toujours appartenu à cette famille-là. Une fois l'album Deportivo refermé, le groupe s'éclipse brièvement. Changement de pédalier, changement de guitariste aussi : Cédric Leroux prend la place de Vincent David pour la suite du match. Le mot "match" n'est pas volé, tant la soirée a quelque chose d'athlétique. La salle reprend à peine son souffle que les classiques reviennent frapper. "La salade", "Roma", "Fiasco", "Parmi eux" : l'enchaînement fait l'effet d'une armoire normande jetée dans une cage d'escalier. Le premier rang encaisse, la fosse répond, et Deportivo déroule sans jamais donner l'impression de capitaliser mollement sur sa nostalgie. C'est là que le concert évite le piège du retour patrimonial. Les chansons sont anciennes pour beaucoup, oui. Elles appartiennent à une génération, à des souvenirs de salles, de festivals, de chambres adolescentes et de lecteurs MP3 fatigués. Mais sur scène, elles ne sont pas traitées comme des reliques. Elles restent des projectiles. "(L)égo" offre un de ces instants où un simple mot suffit à réveiller le contexte. Jérôme remplace "cochon" par "facho", et la salle réagit immédiatement. Pas besoin d'en faire un discours. Le geste est bref, clair, compris. La chanson continue. Le concert aussi. C'est souvent plus efficace ainsi. La suite garde une intensité folle. "Ivres et débutants" ravage ce qui restait de jambes disponibles. "Intrépide" relance la mécanique. "J'aurais dû t'en parler" ouvre une respiration plus mélodique, sans vraiment calmer la salle. "1000 moi-même", "L'immobilité" puis "Perdu !" terminent le set principal dans une atmosphère d'épuisement heureux. À ce stade, on ne sait plus très bien si le public réclame un rappel ou une assistance respiratoire. Probablement les deux. Le rappel confirme que personne n'a prévu d'être raisonnable. "Avide" ouvre la dernière ligne droite, avant "Rubikscube", moment de communion assez spectaculaire. Le public reprend le titre a cappella, sans forcer, avec cette précision collective qui dit mieux que n'importe quel commentaire ce que Deportivo représente encore pour ceux qui étaient là. Il y a des groupes qu'on écoute. Il y a ceux qu'on porte en soi, souvent à des endroits pas très bien rangés. Deportivo appartient clairement à la deuxième catégorie. "Wait a little while" prolonge l'instant avant "Paratonnerre", ultime déflagration avec le retour de Vincent David à la guitare. La boucle se referme. Les mots "j'ai pas la classe, j'trouve pas ma place / déclassé" résonnent avec une justesse particulière. Deportivo a toujours chanté depuis un endroit un peu bancal, entre rage, autodérision, romantisme froissé et refus de poser proprement. Vingt ans plus tard, ce déséquilibre tient encore debout. Mieux, il court. Vingt-cinq titres au total. Un album joué en entier. Des classiques en rafale. Une salle rincée, heureuse, lessivée. Et cette impression rare d'avoir vu un groupe ne pas seulement rejouer son passé, mais le remettre en danger devant tout le monde.



Au fond, cette deuxième soirée à La Maroquinerie avait tout du rendez-vous de vieux camarades, sauf qu'elle refusait obstinément de s'asseoir. Deportivo n'a pas rendu visite à son répertoire : il l'a remis en circulation, dans les épaules, les genoux, les voix et les plafonds filmés par accident. Et quand un concert vous empêche de cadrer correctement, ce n'est pas toujours un échec photographique. Parfois, c'est juste le signe que la soirée a gagné. Je remonte au bar, prends une bière méritée et attends que mes hôtes Arnaud et Vincent remontent des entrailles de La Maroquinerie pour les saluer et les remercier. On passera finalement la fin de soirée avec Vincent, Lisa la régisseuse de la Maroquinerie et Mila, artiste qui sera à l'affiche du prochain festival Les Femmes s'en mêlent, nous créant de beaux souvenirs qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires car les courbatures et les stigmates de la soirée auront disparu dès le milieu de la semaine suivante.

Merci à Arnaud, Vincent, Jérôme et au groupe.

Photos : JC Forestier