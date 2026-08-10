Depuis 1992, l'EMB a une spécialité : te prouver que "la curiosité est un vilain défaut" est une fake news. SMAC assumée, jauge modulable, ADN découverte et artistes fédérateurs, résidences, accompagnement... Ici, on ne "consomme" pas un concert, on le vit à hauteur de sueur, de riffs et de bonnes surprises. Et ce 20 février, l'équation est parfaite : Déportivo pour le grand frisson collectif, El Coyoté pour la mèche qu'on allume avant l'incendie. Anecdote : Cédric, guitariste de Déportivo, n'est pas dispo ce soir. À la place, c'est Vincent qui tient la six cordes. Et pas n'importe quel Vincent ! Je le connais bien, car déjà croisé sur scène avec Joseph d'Anvers, et accessoirement guitariste d'Olivia Ruiz. Je le contacte : Bim ! Accrédité sur la liste du groupe.

El Coyoté J'arrive en avance, et l'accueil est à l'image de la salle : humain, simple, efficace. Vincent me reçoit, récupère mon sac pour les loges (« Viens, on va te rendre la vie plus légère »), puis Yasmine, responsable de la programmation, me souhaite la bienvenue, et s'étonne que je n'aie jamais mis les pieds à l'EMB. Message reçu : « Reviens quand tu veux ». Spoiler : il y a une forte probabilité que je revienne. La musique pour nous faire patienter mélange Dionysos, Wampas, Détroit (oui, ils osent et cela fait du bien), Mickey 3D, entre autres, et on se sent à la maison en train de chanter "Rimini" avec des inconnus devant avec leurs enfants.



El Coyoté débarque avec ce mélange typique des premières parties "gagnées" : l'excitation dans les yeux, la pression dans les épaules... et l'envie de jouer comme si la scène était un ring. Quatuor de sud Yvelines, rock garage aux riffs solides, textes en français, et une énergie brute qui demande juste une chose : du live. El Coyoté, c'est d'abord une histoire de quatre personnalités qui se complètent comme les pièces d'un moteur bien huilé (mais qui sent l'essence et la poussière de route, pas l'huile tiède). Au centre, Alexandre Peyronnin mène la danse au chant et à la guitare : quand ça tremble un peu au départ, c'est surtout la preuve qu'il est à nu, et que l'intention passe avant la posture. Il porte les textes, cherche l'accroche, et dès que le groupe se cale, il devient ce point d'ancrage qui fait monter la tension. À ses côtés, Cédric Mietton ajoute l'épaisseur et la couleur : guitare, claviers, chœurs... le fameux "second guitariste au clavier" qui change tout. Il ne se contente pas d'accompagner, il dessine les contours, densifie les refrains, met du relief là où le rock garage peut parfois être trop frontal. C'est lui qui donne ce petit supplément d'atmosphère, entre grand écran et bar enfumé. Derrière, Yannick Croizer tient la charpente à la batterie, avec ses chœurs en renfort. Placé sur la gauche de la scène, il me complique la vie côté photos, mais côté musique, il verrouille le set : frappe solide, tempo qui ne lâche pas, et cette manière de pousser le groupe vers l'avant sans l'écraser. Et puis, il y a David Dreiding, la basse qui te prend au sternum : basse / chant. Ses passages au micro font respirer le set, cassent le schéma "un seul leader, les autres derrière", et apportent une vraie dynamique de groupe. Il y a du répondant, du contraste, et un relief qui rend les morceaux plus vivants. En bref, quatre rôles bien définis, quatre énergies différentes, et une impression nette, même quand la fébrilité affleure, qu'El Coyoté joue collectif. Et c'est précisément ça qui fait la différence sur scène.



Le groupe s'avance, je les sens un peu fébriles. Sur deux morceaux, Alexandre peine légèrement à caler sa voix... mais l'intention est là, et surtout, les mecs jouent comme s'ils jouaient leur vie. Ils le disent : « Venir de Bois-d'Arcy et jouer à Sannois, c'est une marche de plus et un honneur surtout en première partie de Déportivo ». Et ils la montent sans tricher. "1ère bière" et "Sonotone" posent le décor : ça cogne, ça cherche la prise. Mais c'est vraiment sur "Grandeur" puis "Mélancolie" que tout s'aligne, le groupe se cale, le son s'ouvre, et l'EMB commence à chauffer. "Mélancolie" (single du prochain EP qui arrive bientôt) fait exactement ce qu'on lui demande : imprimer, accrocher, faire monter le volume du public, même si, soyons honnêtes, une partie de la salle garde un œil sur l'horloge parce qu' "ils sont là pour Déportivo". Dur, mais c'est le jeu. Puis "Crime parfait" enfonce le clou, plus assuré, plus frontal. La basse de David prend de l'espace, et ses passages au chant créent un dialogue qui évite l'effet "bloc monolithique". Sur l'avant-dernier titre, Alexandre descend au contact, grimace devant mon objectif (merci pour le cadeau photo un peu flou, mais dans la boite), et demande au public de danser. Ce morceau, annonce-t-il, le concerne plus que tout : "Naufragés" (issu également du bien nommé EP à venir L'ombre s'avance). Là, le groupe lâche enfin les freins. Il tire sa révérence sur "Plus vite", et c'est une mission accomplie. El Coyoté a fait le job, mieux, ils ont préparé le terrain sans s'excuser d'exister et, au contraire, ils peuvent se faire un nom dans le rock français.



Deportivo Je récupère un pass pour la passerelle, je sais déjà qu'après 3 titres, je finirai en hauteur pour les plans larges, le public de Deportivo n'étant pas le plus calme, même si ce soir l'ambiance est plutôt familiale en ce vendredi soir de début de vacances pour la région parisienne. Mais... je me suis un peu planté sur le positionnement : me voilà plein centre, mais plus proche de Fonio (basse) pendant que mon hôte du soir, Vincent, est plutôt à gauche. Le set démarre par "Reptile", l'entité éponyme du dernier album, et tout de suite, le jeu de Vincent donne une saveur particulière au concert : ce n'est pas une "doublure", c'est une autre lecture du répertoire, un autre grain, un autre rebond. Ça claque. Enchaînement parfait : "Fiasco" (même album), puis "La salade" (premier album). Un pont entre les époques, sans couture apparente. Après le concert, Vincent me confiera que cet enchaînement était une novation pour l'EMB. Comme quoi, même une salle qui a de l'histoire continue de s'inventer des premières fois. Je profite d'"Ivres et débutants" sur la passerelle : vue panoramique, public qui s'ouvre, salle qui respire au même tempo. Petit kiff ensuite quand "Parmi eux" s'enchaîne à "La brise", deux morceaux qui se répondent, et cette sensation que Déportivo sait exactement où il veut emmener la salle. "Révolution Benco", le single qui avait scellé le retour du groupe, part "à toute blinde". Là, l'EMB bascule, les épaules se relâchent, les sourires se multiplient, ça chante, ça tape, ça vit. Et les slams animent la salle. Sur "I might be late", Alexandre passe à la batterie. Et pendant ce temps-là, Julien se balade dans le public avec un kazoo, pendant que Jérôme fait monter les filles dans un esprit bon enfant, sans forcer, juste avec l'énergie collective qui déborde. Un autre climax te saute à la gorge, à savoir l'enchaînement "1000 moi-même" et la reprise de Miossec ("Les bières aujourd'hui s'ouvrent manuellement"). Deux ambiances, un même fil émotionnel, ça fait mouche, et ça donne au concert ce supplément d'âme "pas calculé". Pause, rappel. Reprise avec "Traînards", typiquement "nonchalant à la Déportivo", ce faux calme qui cache une précision de métronome dans l'écriture. Puis "Pistolet à eau" et "Wait a little while" déroulent, et on sent que le groupe a envie de prendre son temps avec nous. Et puis arrive "Paratonnerre", Jérôme quitte la scène et le groupe part sur une impro qui sent la sincérité, pas le truc pour "faire joli", mais le moment où je me dis : « Ok, ils sont vraiment là, maintenant ». Et là, impossible de ne pas y penser : Vincent, qui a tenu la barque à la six cordes toute la soirée, est clairement plus qu'un plan B. Le plan B a-t-il dépassé le plan A ? Pour moi qui adore son jeu : oui, franchement. En tout cas, Déportivo était heureux de revenir jouer à l'EMB... et moi, je suis très heureux de découvrir enfin cette salle (et de te faire dire que j'y suis le bienvenu à l'avenir, c'est noté dans le marbre... ou au moins dans l'agenda). Le groupe nous donne rendez-vous à la Maroquinerie début juin sur quasiment une semaine de concert. Je tâcherai d'y être.

Merci à Vincent, Jérome et à toute l'équipe de la salle.

Photos : JC