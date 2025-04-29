J'avais promis de parler de Reptile sans s'enferrer dans la nostalgie. De ne pas faire comme si chaque nouveau riff était un clin d'œil à "Roma" ou à "Paratonnerre". Et pourtant... Deportivo, c'est un peu comme un pote d'enfance que tu retrouves des années plus tard : t'es censé faire comme si rien n'avait changé, mais tu sens bien que tout a bougé. Et que ce n'est pas plus mal. Reptile, ce n'est pas un comeback. C'est un disque de vivants. De mecs qui ont compris que vieillir, ce n'est pas trahir. Que la hargne peut muer sans disparaître. Ils n'ont pas ravalé leur venin, ils l'ont distillé. Lentement. Chirurgicalement. Dès l'ouverture, le titre éponyme t'agrippe, reptilien dans le groove, fiévreux dans la voix. Jérôme, toujours aussi cabossé du verbe, toujours aussi "ivre", de moins en moins débutant, t'embarque dans une traversée où la poésie mord et où la lucidité gratte. On est dans un rock qui fait réfléchir, pas dans celui qui fait les gros yeux.



Le disque brille là où on ne l'attendait pas. Quand le groupe ralentit, il devient magistral. "Traînards" en piano-voix te cueille là où tu pensais avoir bâti des murs. "(L)égo" affiche une candeur à contre-temps, presque dérangeante tant elle est nue. Et puis il y a "J'aurais dû t'en parler", où tout vacille : le texte, le tempo, les certitudes. Deportivo n'a jamais sonné aussi juste que lorsqu'il doute. Mais ne vous inquiétez pas, la rage est encore là. Elle suinte sur "Fiasco", elle explose. Et bon nombre de personnes qui les suivent peuvent se reconnaitre dans ce qui est la déliquescence des relations qui durent ("Nous n'avons plus rien à nous dire, c'est un fiasco/Nous n'avons plus qu'à faire s'opposer nos égos"). Elle grince sur "Révolution Benco", les mots sont du Deportivo et arrivent à faire sonner dans la même phrase "fomenter", "révolution" et "Benco".... Sauf qu'ici, la colère est tenue en laisse. Et c'est peut-être ça, le vrai changement : Deportivo ne cherche plus à impressionner. Il raconte. Il expose. Il tranche quand il faut, mais n'a plus besoin de gueuler pour être entendu. Reptile tangue, il s'éparpille parfois, mais il avance tout en étant cabossé et résolument humain. Il refuse le "retour aux sources" qui sent la naphtaline. Il choisit la mue. Une mue qui gratte, qui démange, mais qui dit la vérité.



Les concerts ayant précédé l'album, nullement question de se demander si les titres passent en live. Un Trianon et un Olympia tremblent encore du passage du désormais quintet sur leurs planches... Deportivo n'a pas vieilli : il a grandi et nous aussi. Alors oui, leur jeunesse fut remarquable. Mais leur présent ? Il est carrément bouleversant.