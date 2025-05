Lorsque j'ai mis la main sur Holocen, le premier EP du duo nantais Denisova, j'y ai instinctivement trouvé des similitudes instrumentales avec Carver, formation également nantaise. Bingo ! Leur batteur, David Escouvois (également membre de Francky Goes to Pointe à Pitre, Mr Protector et Mandrill) fait partie de ce projet, avec le guitariste/chanteur Florian Mallet (Edinburgh of the Seven Seas). Ce dernier, également illustrateur, a réalisé la pochette sérigraphiée de ce joli petit digipak intégrant un CD prenant la forme d'un vinyle avec ses microsillons. Notez qu'une version K7 très limitée (tout comme la version CD sortie en juin 2024 chez Araki Records) est disponible via Ideal Crash.



Le soin est vraiment présent partout chez Denisova. Dont cette pop sophistiquée qu'on aime qualifier de math-pop. Celle-là même qui essaye ici d'imaginer ce que les arbres, les plantes et les animaux auraient comme message à délivrer à ces homo sapiens qui ont colonisé et saturé la Terre . Car le message est clair : Denisova met en avant sur Holocen le sujet de la destruction de la planète par l'Homme. Ce n'est donc pas une œuvre sans secousse. Le duo essaie aussi de détruire les codes du rock et de la pop, sa musique passe par des chemins non balisés. Comme Carver, mais en plus "pop" et avec une folie moins évidente en apparence. En ce sens, on pourrait d'ailleurs rapprocher les Nantais d'un artiste de la trempe de Tioklu voire de Partout Partout, ou - dans la classe des formations plus connues - de Foals (période Antidotes surtout) ou bien d'And So I Watch You From Afar.



Un style "entre deux" qu'on apprécie, forcément, qui donne du jus et de la joie malgré le thème de l'EP. C'est aussi ça le rôle des artistes, jouer l'ambivalence, sous tous ces aspects et avec une liberté de ton totale. À ce titre, le dernier morceau "Navel" est le plus bel exemple que pouvait donner Denisova, où tout n'est que question de détours, complexité, exaltation et désarroi. Finir de cette manière cette exploration musicale ne pouvait que rendre grâce à leur talent incontestable.

Ted

Publié dans le Mag #64