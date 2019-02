Devenu trio après leur premier album, les Anglais de Demob Happy balancent à travers leurs onze nouveaux titres un tas de bonnes mélodies chargées d'histoire puisqu'ils nous proposent une sorte de synthèse du rock depuis 60 ans ! Des lignes de chant ultra pop (ils sont fans des Beatles, non ?), des gimmicks psychédéliques, des relances bien rock, des élans frénétiques punks, un son granuleux plutôt désertique, une distorsion fuzz bien calibrée (ils sont fans des Queens of the Stone Age et c'est assumé) et une production aux petits oignons pour lier le tout et faire en sorte que ce son un peu crado passe très bien. Amalgame de trop de choses pour être facilement décrit, il faut écouter Demob Happy pour se faire son idée, en évitant les singles "Be your man" et "Loosen it" qui ne sont pas, selon moi, les titres les plus intéressants, va plutôt tâter du "Fake Satan" (pour la mélodie), du "Spinning out" (pour l'énergie) ou "I wanna leave (alive)" (pour les sonorités) et si tu crois avoir compris où les natifs de Newcastle voulaient en venir, écoute enfin "Fresh outta luck" (ou "Holy doom") pour te rendre compte que tu te trompais et qu'il va falloir aborder l'opus dans son ensemble tant il est disparate, tout en étant cohérent.

Oli