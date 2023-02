C'est pas parce qu'on apprécie particulièrement Démago depuis leurs débuts qu'on va faire de la lèche à leur chanteur Maun au moment de lui poser quelques questions sur leur nouvel album, leurs clips et le climat social... Voici donc une interview pas démago !

L'album est plus rock que les précédents, pourquoi cette évolution ?

On souhaitait faire un album coup de poing, avec le rock comme ligne de force. On avait envie que ça bouge, avec des tempos très enlevés, taillés pour la scène.



L'électro avait pris trop de place sur Battement ?

Battement était un album très climatique, très électro et très produit. On souhaitait prendre le contre-pied et surtout ne pas faire la même chose. Battement est très cinématographique, en partie grâce à l'électro. Pour le live, l'électro est plus compliqué parce que c'est moins organique. Toutefois, la réponse à la question est non. On a fait l'album qu'on souhaitait faire à l'époque, un album électro rock. Aucun regret.



Je trouve qu'on perd un peu de votre identité avec toutes ces mélodies... Vous n'avez pas peur de devenir un groupe comme les autres ?

Libre à toi de penser ce que tu en veux. Un album, une fois qu'il est sorti, ne t'appartient plus. Il vivra sa vie en affrontant les critiques et en se nourrissant des éloges. C'est le principe de l'existence.



Un de mes titres préférés est "L'homme augmenté" parce qu'il touche à tout avec aussi bien de la guitare que du slam, pourtant vous l'avez mis en fin de tracklist comme s'il était "à part", pourquoi ce choix ?

Il est à part pour une seule raison, c'est qu'on a utilisé de l'électro sur certains passages car l'électronique nous permettait de coller au message de l'omnipotence de la machine dans la société actuelle. Sans les machines, plus rien ne fonctionne. La dernière place, c'était une évidence pour nous car ce morceau est taillé pour être le final de l'album, avec une montée en puissance et une orchestration en mouvement constant. Il cumule aussi toutes nos facettes musicales et artistiques. C'est un titre qu'on adore car on a fait un vrai travail de chœur aussi avec nos voix, ce qu'on avait jamais fait auparavant.



Le groupe semble aussi plus engagé que par le passé, c'est dû au contexte général ?

On est toujours les mêmes, à savoir dégagés. La notion d'engagement est toujours problématique. Démago est évidemment classé à gauche sur l'échiquier politique mais c'est quand même un groupe anarchiste libre de mouvements, sans aucuns tabous ou interdits. On observe ce qui se passe dans la société et on décide d'en faire des chansons, ni plus ni moins, avec notre biais cognitif, notre filtre et notre inconscient. Néanmoins, Il faut bien admettre que le contexte général est déprimant. C'est pas un album qui donne envie de sortir les cotillons, ça c'est sûr. C'est un album de combat, de résilience, de dépassement.



Depuis 1992, tous les pays de l'UE ont vu une forte progression de leur Indice de Développement Humain, "L'hymne à la joie" pourrait aussi être vu positivement, non ?

Question sibylline... "L'hymne à la joie" est une chanson qui clive énormément. Elle peut être interprétée de multiples façons mais elle s'attaque surtout à un point central, c'est le phagocytage en règle des lobbys, comprendre les hommes politiques professionnels, qui occupent la tête des états occidentaux. C'est un brûlot anti-libéral parce que le cœur de cet ouvrage est la confiscation du pouvoir de décision des peuples au profit d'une caste hors-sol.



"Au suivant" est construit sur un rythme très entraînant alors que c'est peut-être le texte le moins optimiste, ça vous amuse de faire de tels contre-pieds ?

Ça nous amusait, en effet, de produire ce contrepied. Une petite chanson toute mignonne qui t'explose en pleine face. On voulait surtout montrer la réification, la transformation du monde en matériel à vendre et doté d'une valeur par les marchés financiers. On devient tous des automates, épanouis ou pas, au service d'une idéologie globalisée et qui emporte tout sur son passage.



Vous avez tourné de nombreux clips pour cet album, quel est votre préféré ?

"Camarade X" peut être, car ça montre une galerie de personnages féminins qui sont tous touchants. La chanson se prêtait très bien au clip, en alternant les points de vue, personnages et groupe en live.



Les trois clips sont montés avec des images de vous en concert, c'est important de montrer le groupe en live ?

On voulait donner une puissance visuelle en montrant le groupe live car ça renforçait ce côté urgent de la musique et puis on avait envie de se montrer aussi car on le fait pas souvent. On a tourné ça à L'Empreinte à Savigny-le-Temple, on remercie toute l'équipe pour leur superbe accueil et tout ce qu'ils nous ont permis de faire.



Même question avec l'utilisation du noir et blanc, il y a la force du côté "photographie" pour "Camarade X", mais pourquoi ne pas vous montrer en couleur ?

Le noir et blanc est un processus artistique, qui convoque tout de suite un sentiment, une esthétique, une intention. Nous réalisons nos clips et le noir et blanc apporte une certaine dramaturgie pour une chanson comme "Camarade X". Le noir et blanc était au service du propos de la chanson.



L'image est importante est également sur l'artwork, vous pouvez présenter l'auteur et quelles étaient les consignes ?

C'est Audrey Abrahamian qui a réalisé l'artwork. c'est une artiste du Var qui fait des dessins magnifiques. On lui a proposé de bosser avec nous et elle a dit banco. On lui avait donné des thèmes comme le chaos, la surveillance généralisée. Elle a écouté l'album et elle nous a proposé cette pochette qui a fait l'unanimité de suite en une seconde. Elle s'est chargée ensuite de toutes les réalisations graphiques de l'album et des singles. Le courant est passé tout de suite, c'est chimique ces choses-là.



L'album est en partie financée par du crowdfunding, c'est important de se sentir soutenu ?

En premier lieu, c'est surtout que sans label, le groupe ne dispose d'aucune puissance de feu. On est seul, sans surface financière. Un album coûte très cher à réaliser quand la musique est réellement jouée. C'est la première fois qu'on a lancé une campagne et on a réussi notre pari puisqu'on a obtenu la somme qu'on a demandée. Le soutien des fans est primordial en effet, surtout quand on est tout seul. On perd beaucoup d'argent à chaque fois qu'on sort un album. L'objectif d'un musicien aujourd'hui, c'est juste de perdre le moins d'argent possible, pas d'en gagner...



25 € pour un CD, 120 pour un vinyle, c'est vraiment "cher", surtout pour un groupe indé qui combat le capitalisme, non ?

C'est cher mais on n'a pas le choix. On a fait produire 10 vinyles, qui nous coûte 90€ à la fabrication hors frais d'envoi, car on a pas de demandes sur ce format donc on fait au cas par cas. Démago ne fait aucun bénéfice, ne gagne pas d'argent mais en perd énormément. Un album nous coûte minimum 10 000 euros. On a perdu 15 000 euros sur Battement avec une tournée annulée pour Covid. Pas de ventes de CDs, pas de dates et tous les clips à payer, les attachés de presse, les graphistes, les mixages, etc... On s'en sort pas et on paye tout de notre poche à chaque fois. En demandant 6 500 boules dans le crowdfunding, on est très loin de couvrir nos dépenses. Les sommes qu'on engage sont importantes et impactent nos vies personnelles. Un album représente beaucoup de sacrifices pour Demago. 25 000 euros pour deux albums, c'est pas une petite somme pour nous et on sait très bien qu'on ne les reverra jamais d'ailleurs. On a totalement oublié l'idée de faire de l'argent avec la musique. Ça te va comme réponse d'un groupe qui "combat le capitalisme" ? (sourires)



Ouais ! La trésorerie, c'est certainement ce qui tue le plus de groupes ?

C'est le nerf de la guerre. On a tous un travail en dehors de Démago. Tout est dit. On a aucune rentrée et que des sorties d'argent. On va répéter encore une fois mais l'objectif d'un groupe comme nous, un groupe de niches, c'est de perdre le moins d'argent possible, pas de faire des bénéfices. On ne remplit pas Bercy, on ne vend pas de disques et on ne passe pas en radio. L'encéphalogramme reste plat. Le constat est sans appel, on paye pour faire de l'art et pas l'inverse.



L'avenir proche, ce sont des concerts, j'ai pas vu beaucoup de dates annoncées, c'est plus difficile de tourner après le Covid ?

C'est extrêmement difficile de tourner. On a pratiquement pas de touches et les programmateurs sont très frileux. La situation du rock français n est pas bonne et le live de groupes de la scène "rock français" s'avère être très moribond. La scène rock en français n'intéresse pas grand monde donc on n'a pas de dates. On verra bien si le téléphone finit par sonner...

Merci à Maun et Démago, merci également à Élodie (Aria Promotion) pour le relais.

Oli