Certains groupes font leur retour avec moins de fracas médiatique que d'autres mais leurs nouvelles productions valent bien mieux et on ne peut dénoncer l'aspect mercantile de lors résurrection. C'est le cas pour Démago qui nous avait abandonné après un excellent Hôpital paru en 2008 (ça passe !). Le quatuor est devenu duo, les temps sont à la réduction de personnel et la section rythmique en a fait les frais ... Plus sérieusement, seuls Maun et Bleach ont repris du service, guitare, samples et voix prennent donc le pouvoir sur ce nouvel album qui reprend les quelques titres sortis il y a un an sur l'EP Au coeur de l'atome. Entre slam, pop, rock, électro et hip hop, Battement ne choisit pas, il mélange les musiques, les inspirations comme les références musicales et littéraires. Leurs idées s'entrechoquent et si musicalement, l'ensemble est toujours très travaillé, ce sont encore les textes qui marquent le plus et définissent le style des Parisiens. Leur océan culturel fait qu'au détour d'une expression on se retrouve en face de Philippe IV, Evgueni Schwartz, Géricault, Boris Vian, Cédric Klapisch ou Noir Désir, qu'on passe de l'un à l'autre avec facilité. Leur aisance à manier les mots et les sons pousse même Démago à construire des titres avec des discours qui laissent l'impression que chantent avec eux Français Hollande et son désir de changement ("On me dit") ou Alessio Rastani et son analyse froide de l'économie ("La part du gâteau"). Chaînon manquant entre La Phaze (la nervosité, la guitare, le rythme) et Abd al Malik (la poésie, le ton, le rythme), Démago vient se refaire une place dans le paysage musical francophone, avec la même verve, le même talent mais avec plus d'expérience et une dizaine d'années de rage contenue contre un monde bien plus cruel aujourd'hui qu'avant-hier...

Oli