Deleo est une voiture qui trace sa route sur des contrées new wave ou rock, voire post-punk. Groupe montpelliérain formé en 2018 par Denis Navarro, celui-ci profite de son voyage au gré de ses productions (Unfair en 2020, Isolated Live en 2021, The best is yet to be en 2023, et le dernier EP If this world were mine sorti en 2025) pour embarquer une nouvelle chanteuse. Et c'est Emilie Domergue qui continue au chant et qui apporte sa patte un peu plus punk que sur les tous premiers albums. Pour ce dernier opus, au fil des 6 titres de cet EP, passé le track introductif ambient, on attaque réellement avec "Something I will find", à la fois brut et mélodique, où la voix d'Emilie, claire et sensible, se frotte à une partition plutôt brute d'un electro rock inventif. S'ensuivent d'autres titres un peu plus complexes, plus sombres ("Echoes" ou "Calm and quiet"), vers une new wave plus émotive, où la dualité voix versus machines s'intensifie. Même si on pourra reprendre son souffle sur "Assholes and ashes", qui sous ses faux airs pop, se tortille pour post-punkifier son discours (si, ça se dit !). Un beau duo complémentaire, entre ombre et lumière, entre douce apparence et brutalité subtile.

Eric

Publié dans le Mag #71