"Sentiment pénible et irraisonné dont on ne peut se défendre", c'est la définition du mot "malaise" selon le Petit Robert et pour l'instant, je n'ai pas trouvé de meilleur mot pour définir mon ressenti à l'écoute de ce premier EP de Dééfait. Typo complexe, artwork un peu glauque, nom de groupe étrange, titres de compositions alambiqués... même sans aller y mettre tes oreilles, tu peux comprendre que le groupe travaille son image et ne se veut pas facile d'accès. Des sonorités noise, des ambiances psychédéliques, des élans prog, des trucs sortis d'une cave bien kraut, des langues qui s'entremêlent (anglais, français, espagnol), des mots jetés, d'autres placés en harmonie, des guitares dissonantes face à une basse rondouillarde et une batterie assez claire. Putain, mais c'est quoi ce bordel ? Sur quel pied est-ce que je danse ? Et même mieux, est-ce je danse ? Parce qu'on n'a pas grand-chose de réjouissant au cœur de Dééfait, on est plutôt envahi par le dégoût, l'inconfort, la gêne et dans le même temps, le plaisir coupable de se dire que c'est très bien amené, que certaines parties sont structurées et plus solaires et qu'on doit s'y accrocher. Bref, si tu acceptes de te retrouver dans une forme d'embarras, fonce, sinon, tu peux t'y essayer, mais ne viens pas te plaindre ensuite d'être mal à l'aise...

Oli

Publié dans le Mag #69