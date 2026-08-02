J'allais gueuler en disant que lâcher un EP d'aussi bonne qualité, mais avec seulement 3 titres, c'était un peu léger. Mais comme le dit mini album est sorti il y a un an et qu'on a mis tout ce temps au W-Fenec pour en parler, au jeu du moins productif, on fait à jeu égal, donc je ne dis rien. Et c'est bien dommage, surtout du côté de La Débâcle, puisqu'au vu de la qualité de ces 3 tracks de punk rock (ou de post-hardcore, tels qu'ils se définissent), on en aurait voulu plus. Plus de ce style de punk rock carré, incisif, explosif et qui va vite. Pas simpliste pour un sou et avec des arrangements bien trouvés qui accompagnent un chant en français, sur des textes intelligents, à la fois revendicatifs et poétiques. Bref, pour les 4 toulousains de La Débâcle, c'est une entame plus que prometteuse. On attend évidemment la suite, mais pour l'heure, un an après la sortie de ce premier EP, pas de news à l'horizon, mais on espère bien que cette petite carte de visite qu'était Manquer d'air, annonce d'autres œuvres plus conséquentes.

Eric



Publié dans le Mag #70