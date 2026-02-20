Les disques oubliés ne le sont pas que par nous, ils peuvent l'être aussi par la promo ou les groupes... Ainsi, on vient de nous faire parvenir le premier album de Deap sorti en fin de période COVID (mars 2021) à l'époque où on essayait de reprendre de bonnes habitudes mais où faire la bise était dangereux ... Qu'est-ce qui se cache derrière cette tarte aux fraises ?



Pas beaucoup de sucre et de douceur ! Non, c'est plutôt rugueux et abrasif ! Ils ne sont que deux (à l'époque, ils sont depuis devenus un trio avec l'arrivée d'un batteur), une bassiste et un guitariste mais ils chantent tous les deux et avec quelques rythmes analogiques, on peut s'en sortir. La preuve avec cet album qui ne manque pas d'intensité et dont les mesures sont marquées même si elles semblent parfois débordées par les envies des sons distordus. Clairement noise (non, ce n'est pas un oxymore), l'ensemble est assez varié puisqu'on peut y retrouver diverses influences plus ou moins lointaines entre post-punk et grunge tout comme des ambiances alternant entre pop et metal. Ça puise un peu partout, ça gratte plus ou moins fort mais ça reste cohérent grâce à une couleur de son très homogène. Deap ne s'est tout simplement pas encore fixé de frontières dans ses compositions. On a parfois des idées un peu saugrenues et une teinte prog' mais ça se tient et ça fonctionne ("Oh brain"), même les titres les plus dissonants et fragiles ("Widow") trouvent leur place aux côtés de "#9", interlude éponyme de l'opus dénommé par sa place dans la track-list. La plage qui trouve le plus grâce à mes yeux, c'est "Yuppies use you, pigs", ligne de basse ultra dynamique, ligne mélodique punchy, riffs bien envoyés, chants qui se mélangent... revendicatif et carrément rock, c'est, à mon sens, le "tube" de ce premier album !



Si tu ne veux pas te contenter d'un saut dans un passé proche, tu peux aussi te pencher sur leur nouvel EP, disponible depuis mai : Ode to M.. Nous, on attendra peut-être quelques années car je crois que pour l'instant, il n'existe que numériquement.

Oli

Publié dans le Mag #67