Il y a des disques qui peinent à traverser l'Atlantique pour atteindre nos contrées européennes. Aint it tragic est de cette catégorie là tout comme l'a été son prédécesseur, Pleasure to meet ainsi que le premier album éponyme.



Alors que le groupe dispose déjà d'une forte renommée tant sur scène que sur disque aux Etats-Unis, il aura fallu que la pandémie passe par là pour que le groupe vienne ouvrir en Europe pour les Eagles of Death Metal et s'offrir au public européen. Car rappelons-le, nous n'avons pas ici des perdreaux de l'année. La chanteuse, Emily Armstrong, a, par exemple, posé ses voix en backing sur le dernier album en date de Courtney Love. Et comme un hasard n'arrive jamais seul, c'est bien Dead Sara qui ouvre sur la tournée européenne de EODM en lieu et place de Bones UK, pris par ailleurs sur sa propre tournée en tête d'affiche.



Cet alignement des planètes nous permet de découvrir le trio devenu quatuor pour la tournée dans un style qui oscille entre le punk et le grunge. La pochette avec son middle finger en collage est là pour rappeler que nous ne sommes pas ici en présence d'un groupe de folk pour balade autour d'un feu de camp. Ce disque enchaine les tubes, que cela soit "Heros", "All I know is that you left me for dead" au titre plus qu'évocateur ou encore "Hands up" qui fait son petit effet en live. A chaque minute nous nous demandons comment ce groupe n'est pas plus connu en France.



Rappelons que Dead Sara a reçu le prix du "Meilleur nouveau groupe Rock" au troisième "Vegas Rocks! Magazine Awards 2012" ... oui en 2012 ! Il nous aura fallu 10 ans pour que leurs riffs sonnent à nos oreilles mais nous ne sommes pas prêts de les oublier.

JC Forestier