Il a suffi des vacances scolaires, d'une soirée que je ne voulais pas passer en célibataire et d'une bouteille à la mer au management de Dead Sara pour se retrouver avec le groupe dans les loges de l'Olympia à Paris pour une interview assez folle. Emily la frontwoman du groupe qui a entre autre collaboré au dernier album de Courtney Love nous en dit plus sur son groupe et de sa première tournée européenne en première partie des Eagles Of Death Metal.

Comment avez-vous vécu ces 2 années de pandémie ? Avez-vous mis à profit les confinements pour vous concentrer sur "Ain't it tragic" ? Ou était-ce une malédiction si l'album était sur le point de sortir et que vous vouliez le promouvoir en tournée ?

Nous l'avons définitivement utilisé à notre avantage car, heureusement, nous avions déjà prévu de commencer l'album au moment du confinement, ce qui nous a donné une bonne année pour vraiment nous plonger dedans et ne faire essentiellement rien d'autre. Lorsque le monde avait l'impression d'imploser, nous avions la grâce de notre studio de répétition/d'enregistrement.



Plus récemment, vous avez vendu des paroles de chansons écrites à la main pour "aider le groupe à rester sur la route et à rouler à travers le Covid". Beaucoup d'artistes et de groupes français ont dû lutter et luttent encore après les différents confinements, est-ce la même chose pour vous et voyez-vous la lumière au bout du tunnel ?

Proposer quelque chose de spécial pour les fans qui à leur tour mettent un peu d'argent sur notre compte en banque pour ensuite partir en tournée est la définition de "réussir" à mon avis. Et oui, il y a un peu de rattrapage à faire depuis la pandémie, mais encore une fois, cela ne nous a pas fait autant de mal que d'autres artistes qui, je ne peux pas l'imaginer, ont eu du mal à se sortir du trou de la pandémie.



Comment présenterais-tu le groupe au public français ?

Rock avec des passages heavy et du noise émotionnel.



D'où vient le nom du groupe ?

D'un ami imaginaire quand j'étais enfant.



Malgré le fait que vous ayez tourné avec Slash et que vous tourniez maintenant avec EODM , vous n'êtes malheureusement pas aussi connus que vous le devriez en Europe. Êtes-vous le secret le mieux gardé des USA ?

J'espère vraiment ne pas rester le secret le mieux gardé des USA. En fait, c'est notre toute première tournée en Europe et nous sommes bien meilleurs sur scène - un groupe qui vit sur scène ! Nous devons être en face des gens pour qu'ils puissent s'en rendre compte. Si je pouvais revenir en arrière et virer nos anciens managers pour n'avoir jamais élaboré un plan de tournée outre-Atlantique, je le ferais certainement !



Dead Sara Et plus encore, vous avez posté une photo de vous et des Foo Fighters en mémoire de Taylor Hawkins, avez-vous tourné avec eux ? Nous nous sommes tous sentis orphelins après sa mort.

Non, pas de tournée malheureusement. Nous les avons rencontrés quelques fois et la fois sur la photo était lorsque nous enregistrions dans leur studio d'enregistrement 606. Nous avons écrit et enregistré une ballade de Noël de certaines de nos chansons - pas très rock'n'roll.



Est-ce que "tous vos héros sont morts" (en référence à la chanson Heroes) ? Sinon, avec qui aimeriez-vous tourner ? (si le héros est un musicien). On peut dire, d'après les différents festivals auxquels vous avez participé, que vous avez déjà partagé la scène avec des groupes connus et cool.

Depuis que nous sommes en tournée avec EODM , nous aimerions aller en tournée avec Queens of the Stone Age et depuis que nous sommes en tournée avec Slash, Guns & Roses aussi !



Qui est en charge de la pochette/artwork et à qui est destiné le doigt d'honneur ?

Nous avons fait une collaboration en tant que groupe. Sean Friday a pris les rênes de l'album et nous avons juste ajouté des éléments. C'est drôle que vous ayez remarqué le majeur ! Au départ, il était en couleur, juste là, au milieu. Mais nous savions que ça ne passerait pas, alors nous avons décidé de le rendre plus discret plutôt que de nous en débarrasser. :)



Vous venez de fêter les dix ans de votre premier album avec "Weatherman", quel souvenir gardez-vous de ces années ? Et quelles sont vos prévisions pour les dix années à venir ?

Bonne question ! C'est difficile de prévoir l'avenir pour le moment. À l'époque, on pensait beaucoup plus à l'avenir, je crois. Mais plus récemment, nous avons commencé à vivre dans le présent plutôt que de regarder trop loin devant nous, ce qui nous aide mentalement. Nous avons d'ailleurs appelé cette dernière tournée "no expectations tour" et nous vivons avec ça.



L'esthétique de vos clips de promotion est différente selon que l'on regarde "Hypnotic", "Heroes" ou "Hands up". Qui est en charge de vos vidéos promotionnelles et devez-vous mélanger les cartes au sein du groupe avec des clips vidéo opposés ?

Pas sûr en fait ! Je dirais que nous le faisons vivre sur nos réseaux sociaux mais si vous le voyez ailleurs, c'est là que je ferai signe à Warner.



Quelle est la question que je n'ai pas posée et quelle est la réponse à cette question ?

Vous en avez posé de bonnes et approfondies.



Un dernier mot pour nos lecteurs ?

Merci d'être arrivé au bout de cette interview (rires).

Merci à toute l'équipe de Dead Sara !

Photos : JC Forestier

JC Forestier