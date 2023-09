You got it The belly of the jungle Les fleurs séchées El malecón Ballad of another man Good god

À peine 5 secondes, même pas 10. C'est le temps qu'il faut pour écouter l'entame de ce The Venus ballroom, et se tenir soudainement à l'arrêt, comme un chien de chasse qui a vu un écureuil, figé par un son qui sait t'attraper. En 5 secondes, il y a déjà du corps, et en 30 secondes, il y a de l'âme. "You got it", le si bien nommé track introductif : quelques cuivres accrocheurs, les claviers sautillants, la guitare fuzz en appui, une section rythmique parfaite (avec des castagnettes parcimonieuses qui paraissent évidentes, tant elles sont bien distillées), et une voix intense, parfaite, soul blues rock en veux-tu, eh ben voilà....et c'est juste le premier titre.



Dead Chic, à l'origine, c'est la rencontre entre Andy Balcon et Damien Félix. Le premier, Londonien, surtout connu pour avoir fait partie du duo Heymoonshaker, avec Andy au chant et à la guitare et Dave Crowe en human beatbox. Le deuxième, jurassien, également connu pour avoir fondé Catfish et Bigger et dont nous avons déjà parlé dans le W-Fenec. Ils sont rejoints par Rémi Ferbus pour la batterie et Mathis Akengin pour les claviers, et l'équipe est au complet. Et avec ce quatuor, il va y avoir de la chaleur, des larmes, de la sueur, des bousculades, des empoignades, de l'intensité, des chuchotements, des cris, du sexe. Bref, il y a de la vie dans Dead Chic. Peut-être parce qu'Andy sait chanter comme un Tom Waits qui va poser ses tripes dégoulinantes d'émotions sur la table, peut-être parce que Damien sait maîtriser le fuzz de sa guitare comme un forgeron sait couver le feu, peut-être parce que Rémi peut enflammer ses fûts comme gronde le tonnerre, peut-être parce Mathis propose pour chaque titre une partition originale à la mélodie qui fait mouche. Sûrement parce que ça sonne diablement original, comme une bande son d'un western composé de la musique d' Osees rencontrant quelques mariachis, un brass band, quelques bluesmen et folkmen égarés. Et tout ça, dans seulement 6 titres ? Ben ouais, quand y'a du niveau, l'affaire peut être pliée en moins de 30 minutes. Bon les Dead Chic, faut vite retourner en studio, ou tourner dans les salles, il m'en faut plus !

Eric