De Montaigu, je connaissais la deuxième monture de l'excellent fanzine Kérosène au début des années 2000, la salle Le Zinor, et la fameuse digue. En creusant davantage, il faut désormais compter avec Dawn Dealers. Le quatuor signe ici son premier album, après avoir fait ses premières armes sur l'EP Part 01. deux ans auparavant, et gagne en qualité de son (merci Lionel Cadiou de Syndrome 81), de composition et de percussion. Le post-punk a un peu trop le vent en poupe et tendance à me lasser à force (on dénombre dix nouveaux groupes chaque semaine), mais nos marchands de l'aube, tout en surfant sur la vague froide, sortent néanmoins du lot. Melocoton file la pêche (hum hum...) et accroche d'emblée ("You complain", "(Don't) follow the mass"), dès la première écoute. Inspirés tout autant par Joy Division qu'Alain Damasio, les 9 titres nous enjoignent à vibrer et se soulever, à la joie de vivre et la subversion, avec comme point d'orgue, le catchy et dansant "Venomous snakes" (à la Robocop Kraus) ou encore "Gardens". Disponible pour l'instant en version CD et digital, quelques labels ont eu la bonne idée de mettre la main à la poche pour une sortie vinyle en 2026. À suivre de près, donc.