Ici, c'est David Vincent Sans ses Mutants. C'est à l'issue du premier confinement au printemps 2020 que le Dâv a ressenti le besoin urgent et rageur de sortir quelques nouveaux titres. Combien ? Cinq bien sûr. Cette fois, il est la voix et les instruments.



Et ça commence par une nouvelle version de "Mai six huit". Il s'appelle d'ailleurs le Macronnard Mix. Les refrains sont les mêmes. Les couplets apportent de nouvelles paroles qui s'alignent sur l'actualité. Le propos global est identique à la première version : tant qu'il y a du noir, y'a de l'espoir ! (et du ploumploumtralaliste). Le retour en territoire engagé se fait direct. On se délecte alors de ce petit hymne à l'anarchie. "Qu'ils crèvent" fait une suite parfaite d'un point vue de l'engagement. Une petite chanson sautillante contre le pouvoir qui provoque les crises, qui vit sur le dos de la société et qui sacrifie la planète. Alors ça sautille peut être mais les paroles sont rageuses sous les kazoos. "Le capitalism' doit y passer sinon c'est l' fascisme assuré".



"Le cul entre deux chaises" rompt un peu le contact avec cette première partie. Un titre chanson qui navigue entre les paradoxes à la recherche d'un peu d'espoir. "Le restant d'la colère de dieu" en met pour son grade aux dogmes de tout poil. Dieu est mort, pas le rock n' roll ! Pour le dernier morceau, le Dâv revient sur un morceau déjà sortie "Tout va très bien, Môssieur le baron". Un titre adapté de "Tout va très bien Madame la Marquise" de Ray Ventura et ses Collègiens (1935). Un titre qui illustre des échanges téléphoniques entre des personnages de la bourgeoisie et leurs servants. Ces derniers leur annoncent que tout va très bien mais qu'on déplore un tout petit rien. De fil en aiguille, l'Élysée et la Macronie s'envole en fumée.



L'aventure se termine ici pour l'instant. Les airs rentrent bien dans la tête. Sous couvert de mélodies bien calibrées, le Dâv, ben il a toujours sa plume acerbe pour tailler les bourgeois et la religion. Les arrangements musicaux sont très bien travaillés et donnent lieu à voir plusieurs influences. Le côté underground s'efface avec le temps et laisse place à une qualité supérieure qui mérite à être connue. Vive le drapeau noir ! Vive l'anarchie ! Et surtout, à la prochaine avec plaisir...

Julien