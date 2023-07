Pour avoir plus que le doigt dans la lune, il fallait bien voir arriver un premier titre comme "Bout d'gras". Petite apologie au chichon qui passe velours sous les cuivres et les percussions des mutants. Un arrangement jazzy qui rappelle quelques influences de Le cauchemar a d'jà commencé. Comme sur le premier EP, David Vincent poursuit l'exercice en variant dans les styles. "Mon corps à la science" s'inscrit dans le registre blues rock. Les mutants poussent en chœur le branle-bas de combat. Un harmonica s'invite pour ouvrir les portes à un rock plein d'énergie. Celui-ci retombera une fois sur ses pattes avant de se déchaîner à nouveau sur la fin du morceau.



"Mon p'tit bout d'E.T" est posé sur une ballade enfantine. C'est le quotidien d'un papa avec son fils nouvellement arrivé qui se décrit ici. Kazoo et tintement de cloches sont presque toute l'armée musicale. Un morceau gentillet qui fera tout de même une référence à AC/DC. "Au grand air" apporte quelques effluves sud américain en douceur. Quand tu passes la semaine en écoutant du punk à tout va, ça apporte un peu de légèreté.



Reprenant un proverbe chinois, (Quand le sage montre la lune), "L'Imbécile regarde le doigt" termine la galette. Et justement, en parlant de punk, le voilà qui pointe le bout de son nez. Il s'agit du seul morceau résolument rock. Je suis pas contre quelques nouveaux horizons mais que ça fait du bien de rentrer chez soi. Le truc file pied au plancher entre des guitares électriques et une batterie en démonstration. Le chant principal comme les chœurs sont ajustés au style.



Le fossé entre les morceaux est immense. Toujours le doigt dans la lune (et ici moins en politique), David Vincent et ses Mutants propose un univers riche musicalement. Ils sont capables de tout !

Julien