"Mai six huit" amorce le skeud sur la phrase "et c'est reparti pour un tour". C'est juste puisque l'aventure continue. Ici, cela commence avec une bonne valse de musette. Un truc pour se prendre par les coudes en dansant au premier bal venu. Côté paroles, le Dâv n'a pas perdu ses idées dans son délire. La chanson affiche clairement l'anti-capitalisme en fustigeant pêle-mêle les banquiers, les rentiers et les milliardaires. Exprès ou pas, "L'hexagone" de Renaud (1975 - Rue de Paname) se paye un beau reflet sur la phrase "Les vieux principes du seizièm' siècle, Et tout's leurs vieill's traditions débiles". Quoiqu'il en soit, le chanteur en profite pour mettre un coup de 12 à Nicolas Sarkozy avec son slogan "travailler plus pour gagner plus". Le refrain boosté monte haut l'étendard noir de l'anarchisme. Une fin plus rock emballe le tout le temps d'un court pogo et on chante fort "tant qu'il y a du noir, il y a de l'espoir". Avec l'actualité à nos trousses, ça fait du bien.



Plus douce, "Aujourd'hui, il pleut" est davantage basée sur le chant accompagné d'un chœur sur les refrains. Les musiciens proposent un standard du jazz sous forme de big band à l'idée principale de mettre une lueur d'espoir dans un monde plus sombre. Les temps sont durs pour les rêveurs quand l'avenir appartient aux fachos et quand la pauvreté devient une marchandise. Mais ce petit jazz est parfait pour faire chaud au cœur. "Putain d'page blanche" continue dans la même branche musicale avec un air plus manouche. La pompe pose le rythme et c'est parti, la dynamique repart.



Et on se rassure de voir que la base n'est pas loin. "Si le rock'n'roll est mort, alors..." propose de se trémousser sur un rock n' roll endiablé. La guitare électrique prend classiquement ses responsabilités pour le solo de rigueur. Et c'est reparti pour pogoter à fond la caisse avec une bière à la main qui se renverse tant qu'elle peut. On voit déjà les crêtes qui se gueulent le mot de passe : mort aux condés ! Le rock n' roll ne peut pas mourir. Cinq titres, il fallait cinq styles différents. Le Dâv finit avec une bluegrass sur "Tu les as vus". Nous devinons déjà la présence des p'tits hommes verts en soucoupes volantes. Un peu de place pour les rêveurs (de fin de soirée).



En un EP, David Vincent et ses Mutants convainc plus que plus. Les paroles sont toujours aussi bonnes à entendre. Musicalement, les horizons sont diversifiés et ça se goupille très bien. Une vingtaine de zicos pour réaliser un travail comme ça, c'est le rock libre.

