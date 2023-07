À l'endroit ou à l'envers, je me balance souvent une discographie. Quand je kiffe bien, je fouine dans tous les coins les dernières traces du groupe. Alors, je vais visiter tous azimuts la rubrique nécro' en passant par la cabane au fond du jardin. Cette fois, j'ai fini celle de la formation Les Amis d'ta Femme pour la Xème fois. Là, j'ai poussé à gratter les pavés jusqu'à trouver la plage. J'espérais y trouver le Dâv (chanteur/guitariste/fondateur de la dite formation).



Pas de plage mais un vrai univers dans lequel la mutation continue. Premier truc de ouf : 361 heures de radio que s'apellorio Emission Censurée. Douze ans d'enregistrements d'une émission musicale, politique, alternative et ploumploumtralaliste. Quand tu découvres une mine pareil, ça fiche légèrement le vertige. Mais putain, j'étais où là ? Heureusement, l'intégrale est toujours en ligne.



Deuxième truc de ouf : le Dâv est musicalement toujours debout, toujours vivant. Méga entouré de zicos, son nouveau projet c'est David Vincent et ses Mutants. Après quelques démos, un premier album paraît : Le Cauchemar a d'jà commencé (2011). Le doigt dans la lune (2016) et plus fraîchement Juste un avant goût (2022) reprennent comme le premier le format cinq titres. Le tout est auto-produit par le label Mort aux Cons Productions. Deuxième heureusement, il n'est jamais trop tard pour découvrir ou redécouvrir.

Julien