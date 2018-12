Vision chamanique, voyage transcendantal, trip halluciné. Ce Risha se diffuse comme une drogue dans nos canaux sensoriels, avec pour seul guide vocal, David Eugène Edwards, le chanteur de 16 Horsepower et de Wovenhand. Il faudra s'agripper à son reconnaissable timbre de voix pour ne pas sombrer dans les remous de la musique d'Alexander Hacke, membre du mythique Einstüzende Neubauten. Une musique parfois transe avec des nappes plus ou moins digestes ("Helios"), évidemment indus avec des percussions tantôt assommantes ("The tell") tantôt sourdes ("Parish chief") ; mais aussi expérimentale avec des sonorités et chants tribaux ("Kiowa 5"), ou totalement instrumentale ("Akhal"). Si tu connais bien la discographie du chanteur, la voix de David Eugène Edwards te guidera pour traverser ces 10 titres (états de conscience ?) en alternant des moments planants et des instants oppressants. Sans guide, ce sera un saut plus surprenant (mais tout aussi intéressant) si tu plonges dans cet album. Évidemment expérimental et assurément déconcertant, c'est donc une expérience musicale qu'il te faut essayer.

Eric