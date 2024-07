Hang around Are you down Pour another Your show Liar Slither Photograph Hell yeah Night Welcome to my doldrums Dreaming crazy You disappoint me The middle of nowhere

Autant quand on a la passion de la planche à voile, au bout d'un certain temps ça doit forcément lasser, autant le rock, celui qui se joue avec les tripes, avec le cœur, il faut croire qu'on n'arrête jamais. Quand Rémiii chroniquait il y a presque 20 ans le deuxième album de The Love Me Nots sur le W-Fenec, à l'époque où il n'y avait pas encore le magazine, imaginait-il que deux décennies plus tard, la moitié de feu The Love Me Nots qui a splitté en 2016, renaîtrait de ses cendres tel un Phoenix (oui, Nicole Laurenne et Christine Nunez viennent de cette ville d'Arizona), dans ce nouveau groupe qui est The Darts ? J'admets que cette introduction est un peu trop chargée en informations, donc pour faire simple : le très bon groupe The Love Me Nots a envoyé du bon rock fuzz surf entre 2006 et 2017, et Remiii avait chroniqué leur 2e LP Detroit en 2009 sur le W-Fenec. Au split du groupe en 2017, la chanteuse/claviériste Nicole Laurenne embarque la bassiste Christina Nunez pour former, avec la guitariste Meliza Jackson et la percussionniste Mary Rose Gonzales, ce groupe 100% féminin : The Darts. Et pour reboucler avec l'intro de cette chronique : oui, la planche à voile, à la longue, c'est pénible (enfin, je ne sais pas, je n'en ai jamais fait, mais bon).



Concernant ce nouvel LP, dire que The Darts ont du piquant est une évidence. Et si on reste dans la même mouvance que The Love Me Nots, elles ont laissé la planche de surf au garage, pour proposer un rock justement un peu moins surf et plus garage. Un style un poil plus dynamique sans être agressif, avec Nicole qui se lâche autant au micro que sur son Farfisa, alternant un chant tantôt riot grrrl, tantôt vamp, tantôt swing lady, tantôt miss indie rock. Un talent véritable quand il s'agit de changer d'atmosphère. Et Christine, Meliza et Mary Rose l'accompagnent avec la même ferveur et le même engagement : la guitare fuzze, la batterie surfe, la basse swingue, ou inversement, ou alternativement, bref, elles savent tout faire et elles le font bien. C'est peut-être pour tout ça qu'un single de leur précédent LP avait été utilisé dans la série à la BO impeccable Peaky Blinders (le titre "Love you to death"), ce qui est un gage de qualité. C'est peut-être aussi parce que Jello Biafra les a signées depuis 2018 sur son label Alternative Tentacles et qu'il continue de les suivre. Et c'est pour tout ça que ce nouvel LP fait du bien aux oreilles, un rock brut et irrésistible qui sait aspirer toutes les nuances pour délivrer une musique qui s'apprécie chez soi, mais évidemment en live. Et ça tombe bien, The Darts aiment tourner, et pas qu'autour de Phoenix. Puisqu'elles ont déjà fait une centaine de dates en Europe lors du Snake Oil Tour 2023, on espère de tout cœur les retrouver en 2024 par chez nous. À suivre, évidemment.