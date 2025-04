Très honnêtement, je ne pensais pas qu'il serait possible au quatuor angevin de faire mieux qu'Impossible colours en 2016, mais après de très (mais jamais trop) nombreuses écoutes de Fall not, pour les besoins de cette chronique et de l'interview à retrouver dans nos pages, je dois très platement concéder que j'avais tort. Il m'en coûterait presque (ce n'est pas toujours facile de reconnaître ses erreurs) mais la bonne nouvelle c'est que j'ai un nouveau disque à faire tourner en heavy rotation, pardon, en boucle (pas taper Ted, pas taper !). Quelle claque !!



Pas de changements notables en soi, si ce n'est le retour d'Arnaud Ligonniere derrière les fûts et l'arrivée dans l'équipe d'un bassiste au nom et pedigree plus que connu : Pierre-Yves Sourice des Thugs et LANE. LANE (pour Love And Noise Experiment) dans lequel jouaient également Camille et Etienne Belin, les deux guitaristes de Daria. On reste en famille. Tout le monde se connaît, a ses marques, confiance en soi et les autres et cela permet de pousser ainsi le songwriting vers des hauteurs insoupçonnées. Je ne sais pas combien de temps ils ont passé dessus mais Fall not fourmille encore davantage de petits arrangements, au niveau des guitares notamment, qui enrichissent les morceaux, sans qu'ils perdent une once de leur puissance et efficacité mélodique. À cet égard, "Citrus paradisi" et "Keep my head" qui ouvrent le disque sont de véritables pièces d'orfèvrerie, notamment cette dernière nous maintenant en tension pendant près de 5 minutes, que "The coral wounds" ne fait pas baisser derrière. Si le tempo est ralenti sur "Cognac", la pression n'en retombe pas pour autant, avec cette rythmique hypnotique à la basse vrombissante et ces accords dissonants, quand "A smile, an oasis" ensuite, sûrement le plus punk de l'album (et par conséquent mon préféré), finit de nous achever. Quoi ? Il en reste encore ? Bim, vas-y que je prends "Minor majority" en pleine face et que je tends l'autre joue pour "Water & sand".



Du son monstrueux aux compositions qui ne le sont pas moins, tout n'est que justesse et maîtrise chez Daria et c'est peut-être le seul reproche que je pourrais leur faire, s'il fallait en trouver un. Tout est hyper réfléchi, quadrillé, millimétré, absolument rien n'est laissé au hasard et par conséquent, il manque la petite touche de folie qui me fait leur préférer, dans un registre quelque peu similaire, des groupes comme Second Rate ou Ravi. Mais tu l'as compris j'espère, c'est vraiment pour être tatillon, parce que Fall not défonce ! Point.



Comme le style (indie-rock musclé mâtiné de touches punk-rock et post-hardcore) n'a jamais vraiment eu le vent en poupe en France, Daria ne prendra malheureusement jamais le large dans les charts (ça se dit encore ?) alors qu'ils le méritent amplement mais là encore, je suis prêt à faire amende honorable si cette prédiction s'avérait fausse. Je ne demande que ça d'ailleurs donc n'hésite pas à commander le disque et rendre leurs dates sold out (pardon Ted, complètes), que je fasse un nouveau mea culpa.