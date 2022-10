Un groupe qui ne laissera personne indifférent et scindera certainement les auditeurs en deux tels un wall of death dont les Darcy sont souvent les géniteurs en live. Je ne vais pas vous mentir, j'aime Darcy. Je les aime tellement que je connais leurs défauts et que je les accepte, notamment le fait d'être un groupe de punk rock qui chante en français et qui pourra faire penser à d'autres groupes dont certains ont des consonances "Haribo". Un discours sur un ou deux titres qui peuvent ressortir comme clivants voire démago.



Une fois passé cela, Machines de guerre est certainement un des (voire le) disque de l'année, par sa puissance et sa sincérité. L'équipe de Darcy, Irvin (chant), Vincent (guitares), Marc (basse) et Clément (batterie) viennent de jeter un gros pavé dans la mare rock. Et ce à plusieurs titres. Là où certains pourraient voir un rock français déjà vu, Darcy arrive avec de la fraicheur et un style qu'il avait déjà maturé dans son précédent EP Fangio puis dans le titre en duo avec Kemar des No One Is Innocent "La Marine" sorti en single. En plus d'avoir écumé un bon nombre de salles et festivals, permettant ainsi de travailler ses titres et de voir leur impact sur scène, Darcy a également trouvé une nouvelle vie dans son nouveau line-up. Un clan, un vrai avec "la famille" qui les suit de dates en dates. Car si Darcy éructe sur scène, les gars sont avant tout extrêmement humains.



En termes de featurings, cet album n'est pas en reste. Le susnommé Kemar revient sur un "Viens chercher pogo" dont on vous laisse imaginer la puissance en live et ce, gageure s'il en est, sans aucun featuring. Darcy reste dans la Bretagne avec un superbe "Notre hymne" partagé avec Pierre de Merzhin qui met également le feu aux poudres. Un léger feat plus qu'un duo avec Niko de Tagada Jones (le fameux groupe "Haribo") qui est plus là pour les chœurs que pour un réel duo. Au niveau du son, Darcy est allé chercher Maz qui s'occupe du son live des No One Is Innocent, ainsi le disque doit s'écouter au niveau 11 pour être pleinement apprécié. Même le titre "Eva" en guitare/voix pousse les cordes vocales d'Irvin jusqu'à la rupture.



Darcy étonne par sa maturité sur cet album qui est, sur le plan musical, aux antipodes de leur précédent LP Tigre qui, aux vues de celui-ci devrait plutôt s'appeler Tigrou. Le vrai tigre est dans le moteur de cette Machine de guerre - titre choisi il y a plus d'un an et n'a rien à voir avec le triste contexte actuel. Les gars de Darcy sont des gamins sur scène et ont des étoiles dans les yeux quand ils ouvrent pour les groupes qui les ont inspirés. Nous aurons, nous spectateurs, des étoiles dans les yeux de les voir en tête d'affiche.

JC Forestier