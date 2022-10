Initiant notre série "dernier concert avant la fin du monde", Darcy ne s'est pourtant pas laissé abattre en réussissant à jouer sur des festivals lors des deux étés de la pandémie et en finissant l'année au Trianon. 2022 est certainement l'année de Darcy avec une signature chez At(h)ome et sur Rage tour pour les concerts. La machine de guerre est en marche, d'autant plus que le nouveau line-up fait de Darcy la "next big thing" du rock chanté en français, prêt à se faire faire une place auprès du "Gros 4" qui s'apprête à sillonner la France.

Darcy au Trianon Même si le nom de Darcy commence à circuler, c'est une des premières rencontres avec le W-Fenec. Comment décrirais-tu le groupe si tu devais le présenter à quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas encore ?

Darcy c'est le chant de la colère ! La colère est le seul moteur du groupe, et tant qu'il y aura des choses qui nous mettent en rogne, on continuera de faire du punk énervé et des paroles écrites sans concession. Mais comme tout le monde aime mettre dans des cases, nous on trouve clairement qu'on fait du rock français, c'est le style qui nous définit le mieux et qui nous plaît !



Vous sortez un 2ème album qui est aux antipodes musicaux du premier mais les textes restent rageurs. Quel est le moteur de Darcy et quel a été le déclic pour compacter vos chansons ? Vous donnez l'impression d'avoir stabilisé votre formule depuis votre EP Fangio et elle est super efficace.

Du coup je t'ai plus ou moins répondu à la première question concernant notre moteur qui est la colère. Le style musical a effectivement évolué, s'est étoffé. Fini l'idée de faire un album entier écrit avec un seul accord. Sur cet album on s'essaye à différents styles, le rock, le punk, le grunge, le metal et même un peu d'éléctro. Le fil rouge c'est les paroles, tant que je resterai indigné, je continuerai Darcy donc ça ne risque pas de s'arrêter. Mais j'ai aussi fait évoluer mon écriture. Sur "Tigre", c'était des textes écrits en moins de 15 minutes, sans travail de forme. Sur "Machines de guerre" on trouvera des rimes, des allitérations, des consonances et un travail sur les strophes, sans pour autant perdre la rage !



Nous avions eu de vos nouvelles dans notre rubrique "Dernier concert avant la fin du monde" au Rackam avec L'Opium du peuple, nous vous avons revus avec Tagada au Trianon et à chaque fois cet amour que vous semblez dégager malgré des textes durs et engagés. Toujours un mot pour le groupe qui vous accompagne, un mot pour l'équipe de l'accueil... Vous ressemblez à ces joueurs de D2 qui jouent contre une équipe de Ligue 1 et qui n'attendent qu'échanger les maillots alors que sur scène, soit vous leur tenez la dragée haute, soit vous leur mettez une raclée. C'est ça l'esprit Darcy ?

C'est marrant parce que sur ces dates c'est littéralement ce qu'on a fait, on s'est échangés nos t-shirts de groupe (rires). Non, on ne voit jamais une date comme une compétition, ce serait triste d'ailleurs. On pense avant tout à prendre du plaisir et à ce que le public reparte avec des souvenirs plein la tête et des bleus sur les bras ! Et c'est toujours un honneur et un plaisir de jouer avec des groupes comme Opium et Tagada ! Avec Clément, quand on était ado/jeunes adultes, on se tapait des kms pour aller les voir dans le grand ouest. Aujourd'hui, on se tape des kilomètres pour jouer avec eux. Alors s'il y avait un match à gagner, on l'a gagné parce qu'on a réalisé notre rêve, celui de partager la scène avec des groupes qui nous mettaient des claques sur scène.



Ce qui frappe aussi c'est cette volonté de faire des feat avec les chanteurs du plateau de la soirée, que cela soit dans une MJC parisienne avec Arno Futur, avec Slobodan de l'Opium ou même Pierre de Merzhin, c'est plus fun de faire des feat ? Il faut partager avec la famille ?

C'est quelque chose qui manque cruellement dans le milieu du rock je trouve, et que la scène des musiques urbaines a bien compris. Oui il faut partager ! Aujourd'hui je ne me verrais pas sortir un album sans avoir invité d'autres artistes à y participer. Au delà des feats sur notre album, on a invité deux musiciens des 3 Fromages à participer à l'album, et d'autres artistes à venir faire des chœurs : Banane Metalik et Sîn. Et c'est pareil pour la scène, dès que je sais qu'on va partager une date ou un festival avec un artiste qu'on apprécie, même si je n'ai jamais écrit ou réalisé de duo avec lui, je vais systématiquement lui proposer de venir chanter un titre avec nous sur scène !



Restons sur les featurings, et tout naturellement les trois de l'album. Peu de groupes peuvent se targuer de regrouper sur leur galette 3 chanteurs aussi réputés de la scène française. Ils ont tout de suite adhéré au projet ?

Oui tout de suite. Avant même d'écouter les titres, ils étaient déjà partants. Ce sont des artistes avec qui nous avons eu le plaisir de partager plusieurs fois la scène et qui sont toujours ok pour donner de la force. Ce sont aussi des artistes qui ont suivi avec intérêt l'évolution de Darcy, qui ont écouté ce qu'on fait depuis "Tigre" et qui ont d'ailleurs souvent été de bons conseils ! Quand tu joues avec des groupes qui ont plus de 25 ans de carrière et qui prennent le temps de donner leur ressenti après ton passage sur scène ou l'écoute de ta maquette, tu écoutes les conseils et tu retiens le meilleur. Derrière forcément t'as envie de faire des feats !



Vous qui adorez la scène, ce n'est pas se tirer une balle dans le pied que de sortir un disque avec autant de featurings ?

Non il n'y a pas de raison. La scène c'est du partage, le feat c'est du partage. Tout ça fait sens !



Il est important aussi de parler de votre line up actuel. Vous avez fait appel à un nouveau bassiste entre l'EP Fangio et l'album Machine de guerre, vous semblez en symbiose totale tous les quatre sur scène, c'est juste une impression ?

Pas qu'une impression ! On fait partie de ces rares groupes qui continuent de répéter de manière hebdomadaire. On la chance de vivre dans la même ville, ce qui n'est pas le cas de la plupart des groupes pros. Aujourd'hui, les groupes composent à distance, se renvoient les maquettes et font une semaine de résidence pour jouer les titres ensemble avant de partir en tournée. Nous, on compose, on joue et on répète toutes les semaines ensemble ! Forcément, ça se ressent sur scène, tout est naturel, instinctif. Il n'y a pas de fake ou de scéno chez Darcy, t'as devant toi un groupe qui joue du rock, point !



Darcy au Trianon Parlons de la pochette, elle est très sombre, comme les textes du groupe. Comment avez-vous travaillé l'artwork et qui l'a réalisé ?

C'est Bernard, le premier bassiste du groupe qui a réalisé cette pochette, c'est lui qui avait déjà réalisé les pochettes de "Tigre" et de notre EP Fangio. On voulait encore cette disposition "frontale" que tu retrouves sur ces 2 précédentes pochettes. Il n'y a rien de plus parlant que le frontal ! La deuxième exigence de cette commande était l'esprit logo, le truc qui frappe, qui cogne, qui marque l'esprit direct ! Et Bernard a dessiné ce soldat. C'est la première fois qu'on ne voit pas le regard du personnage sur une de nos pochettes, mais l'ajout de cette pluie nous invite presque dans l'intimité du soldat. On est sous la flotte avec lui, on ressent ce qui va se passer.



Vous avez dû attendre près de deux ans pour sortir le disque. Une sortie en février le positionne en pleine campagne électorale. Vous aviez déjà eu une chanson forte avec un premier feat de Kemar des No One sur "La Marine", vous revenez tacler le clan FN avec "Rediaboliser", c'est finalement opportun à une centaine de jours de l'élection ?

C'est moi qui ai proposé au label de sortir ce titre pendant la campagne. On a déjà entendu dire "c'est simple de taper sur le FN". Ça me met hors de moi. L'extrême droite n'a jamais gagné autant de terrain dans l'histoire de notre pays. Deux partis d'extrême droite se partagent littéralement 30% d'intention de votes et ça n'a pas l'air de choquer beaucoup. C'est clairement le travail de dédiabolisation du Front National qui nous mène à de tels chiffres aussi. Les voir dans les médias est devenu chose normale, ça ne choque plus les gens d'entendre un mec dans un bar dire "je vais voter Marine". C'est devenu quelque chose de courant, de presque tolérable ! Cette situation est tout sauf tolérable pour nous et ce titre est un vrai exutoire.



Vous avez sorti deux clips "La force" et "Rediaboliser" à la structure complètement différente, peux-tu nous dire qui a travaillé avec vous sur ces deux projets ?

Oui, pour "La force" c'est Laurent Franzi, un photographe vidéaste qui nous accompagne quasiment sur toutes nos dates et qui s'était enfermé avec nous en studio pour l'enregistrement de Machines de guerre. Il en a sorti ce clip un peu "making of" qui représente bien Darcy, ce qu'on est dans l'intimité du groupe ! Il travaille déjà sur un prochain clip.

Pour "Rediaboliser", on avait envie de quelque chose qu'on n'avait encore jamais fait. Du dessin, et on a vite parlé de Carlos Olmo avec le label. Il a accepté tout de suite le projet car très sensible au sujet de notre chanson et il a capté l'essence et la raison de ce morceau du premier coup et nous a pondu cette pépite très rapidement, sans qu'on ait eu de retours à lui faire ! C'est un des clips dont on est le plus contents parce qu'on n'aurait pas eu toutes ses idées. Il a transcendé notre message en images !



Le mot de la fin ?

On ne lâchera jamais rien !

Merci au label At(h)ome et à Stéphane et Olivier pour leur confiance tout au long de la promo et à la Famille Darcy, vous êtes des frères.

Photos : JC Forestier (Trianon, Paris)

JC Forestier