Tom Picton est un activiste bien connu de la scène rock indépendante à Paris (programmateur au Chinois), et en France (grâce à son label Howlin' Banana Records. Garage, indie-rock, post-punk, shoegaze, power-pop, psyché... rien ne lui échappe et c'est souvent du très bon qu'il nous propose. C'est l'homme de l'ombre de ce nouveau numéro, et nous n'en sommes pas peu fiers !

Quelle est ta formation ?

J'ai fait des études d'histoire à la fac dans un premier temps, sans trop savoir où j'allais. Et puis, j'ai bifurqué ensuite sur une licence professionnelle de gestion de structures musicales.



Quel est ton métier ?

Je travaille comme programmateur dans une salle de concert à Montreuil, Le Chinois. Et avant ça, je travaillais dans une autre salle de concert, l'International, dans le 11ème arrondissement, qui a fermé définitivement, malheureusement. À côté de ça, je gère bénévolement un petit label de rock indé, Howlin' Banana Records, depuis 2011.



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

Principalement de la programmation de concerts dans le cadre de mon travail, et des sorties de disques via mon label. Le tout essentiellement sur une esthétique rock indé.



Quelle partie de ton job préfères-tu ?

La direction/veille artistique je pense, c'est la partie la plus excitante de mon travail, mais j'apprécie beaucoup aussi tout l'aspect humain, les rencontres avec les groupes, le public, les équipes d'autres salles et d'autres labels.



Tu pourrais travailler pour un groupe dont tu n'aimes pas la musique ?

Dans le cadre de mon activité de programmation, complètement, ça fait partie du job parfois ! Mais pas avec le label, c'est un hobby que je pratique par passion, donc ça n'aurait pas d'intérêt pour moi de travailler sur un disque ou un groupe pour lequel je n'ai pas un coup de cœur.



Comment choisis-tu les artistes avec lesquels tu travailles ?

Je fonctionne beaucoup au coup de cœur, que ce soit avec le label ou la programmation. Et j'ai la chance de travailler dans une salle de concert où l'on a une liberté totale sur la DA, donc je peux me faire plaisir et programmer des artistes dont j'apprécie vraiment la musique. Même si dans le cadre de mon travail, je dois aussi mixer ça avec des considérations plus pragmatiques, de budget ou de remplissage, forcément.



Ce n'est pas frustrant parfois de devoir gérer ses groupes et de ne pas profiter des concerts ? En tant qu'homme de l'ombre, tu es partout sauf avec le public pour écouter tes artistes ?

On s'y fait ! (sourire) C'est vrai que paradoxalement, je vois assez peu de concerts, du moins en entier, alors que je passe bien 3-4 soirs chaque semaine dans une salle de concert.



Un artiste dont tu aimerais manager/signer/faire la promotion ?

Pas trop d'idée !



Ça rapporte ?

Pas trop (rire), mais c'est un peu par choix quand même. J'ai toujours opté pour des boulots où je pouvais travailler sur des projets qui me parlent vraiment, plutôt que des postes aux conditions plus confortables.



Comment es-tu entré dans le monde du rock ?

J'ai commencé par écrire quelques chroniques pour un webzine, et bosser bénévolement pour une asso qui organisait des concerts à Paris à la fin des années 2000. Ensuite, j'ai monté mon label en 2011 sans trop savoir ce que je faisais, et j'ai appris sur le tas, au fil des projets et des rencontres !



Ton coup de cœur musical du moment ?

Un groupe mexicain qu'on fait jouer cet été, Diles Que No Me Maten. Leur nouvel album sort le 12 juin, un mélange de jazz, kraut et post-punk, super inventif et très beau.



Es-tu accro au web ?

Pas trop, j'essaie de couper autant que possible quand je ne travaille pas.



À part le rock et la musique, tu as d'autres passions ?

Oui bien sûr, à vrai dire, j'écoute de moins en moins de musique sur mon temps libre, vu que j'y consacre déjà l'essentiel de mes journées ! Je m'intéresse beaucoup au cinéma. Quand je ne suis pas au Chinois pour le boulot, je passe pas mal de mes soirées à regarder des films, ou alors à lire ou jouer aux jeux vidéo.



Tu t'imagines dans 15 ans ?

Je ne sais pas trop, je n'ai pas vraiment de plan de carrière (rire), mais en tout cas j'espère que j'aurai encore la chance de bosser avec la même passion, dans des lieux ou des structures qui me ressemblent.

Merci à Tom !

Photo : © DR