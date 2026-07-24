Dans l'ombre des projecteurs, certains jouent un rôle décisif pour faire exister la musique au-delà de la scène. Bruno Labati fait partie de ceux-là. Attaché de presse et fondateur de Let It Buzz, il accompagne depuis des années des artistes rock, blues, soul et folk avec une approche à la fois passionnée, exigeante et profondément humaine. Pour lui, défendre un projet ne consiste pas seulement à le promouvoir, mais à en comprendre l'identité, les forces et la singularité. Fort d'un parcours riche d'expériences dans l'industrie musicale, il a développé une vision concrète d'un milieu en perpétuelle évolution. Dans notre rubrique « Dans l'ombre », il revient sur son métier, ses choix et cette passion intacte pour les artistes qu'il choisit de soutenir.

Quelle est ta formation ?

Bac B (économie), et ensuite, j'ai "bricolé" en fac de langues étrangères appliquées...



Quel est ton métier ?

Je suis attaché de presse.



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

Je suis attaché de presse et je gère la promotion d'artistes rock, blues, soul et folk essentiellement, de tournées et de plusieurs festivals également. Ma société Let It Buzz est une agence de promotion indépendante proposant des services "à la carte", car j'accompagne aussi parfois les artistes en tant que chef de projet.



Quelle partie de ton job préfères-tu ?

Élaborer une stratégie en étroite collaboration avec l'artiste, le tourneur et/ou le label pour fédérer les "savoir faire" des différents acteurs est une phase primordiale qui a un côté ludique, même si ensuite la réalité du terrain nous oblige à nous adapter pour atteindre nos objectifs.



Tu pourrais travailler pour un groupe dont tu n'aimes pas la musique ?

Non, car il me serait difficile de trouver les bons arguments et donc d'être efficace dans ma mission.



Comment choisis-tu les artistes avec lesquels tu travailles ?

Sur le plan artistique, le projet doit être de qualité et ensuite, je vois si je suis en capacité d'obtenir les résultats que souhaite atteindre l'artiste ou le label.



Ce n'est pas frustrant parfois de devoir gérer ses groupes et de ne pas profiter des concerts ? En tant qu'homme de l'ombre, tu es partout sauf avec le public pour écouter tes artistes ?

Mon travail, c'est avant et après les concerts... !!! Je fais toujours en sorte d'assister aux concerts de mes artistes afin de m'imprégner de leur musique, de leur personnalité. Ça me permet aussi de mieux en parler tout en restant objectif. Échanger aussi avec d'autres personnes me permet de voir comment l'artiste est perçu sur scène, ce qui parfois diffèrent des albums.



Un artiste dont tu aimerais faire la promotion ?

On peut rêver... Bruce Springsteen, Buddy Guy, Paul Mc Cartney...



Ça rapporte ?

Moins qu'à une époque, car les ventes de disques se sont écroulées, le streaming paye très peu les artistes et, de fait, les ressources et les moyens sont revus à la baisse. Mais j'aime ce que je fais... donc je travaille plus...



Comment es-tu entré dans le monde du rock ?

À 10 ans, j'écoutais les Beatles, les Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, David Bowie... et puis au fil des rencontres, j'ai travaillé à la Fnac, Fnac Import, Night & Day (label manager), Gibson France (relation artistes)... et depuis, en 2010, j'ai monté ma structure et j'ai loué mes services à Woodbrass (partenariats), Adidas Originals, Bavaria... bref, une expérience en amène une autre pour au final me consacrer exclusivement à la promotion d'artistes. Cette somme d'expériences me permet d'avoir une vision concrète du monde de la musique qui, mis à part le live, doit se remettre en question pour trouver un nouveau schéma économique viable.



Une anecdote sympa à nous raconter ?

Anecdote ou souvenir... j'ai eu la chance d'assister à une répétition des Rolling Stones en octobre 2012 quand ils étaient en résidence chez Planet Live à Bondy où j'ai eu un bureau pendant quelques années. Un truc inoubliable... j'ai aussi croisé Michael Jackson qui venait acheter des disques avec son assistant au Tower Records de Londres... Bref, un autre moment irréel...



Ton coup de cœur musical du moment ?

Joseph Martone, un artiste italien entre Nick Cave, Tom Waits et Calexico dont je fais la promotion en France. Joseph est un artiste authentique et sincère qui raconte des histoires... en d'autres mots, qui écrit des chansons.



Es-tu accro au web ?

Difficile de ne pas l'être, car c'est devenu un support de communication incontournable, mais je me surveille. En d'autres termes, ça me sert de vitrine pour diffuser des informations sur mon activité et les différents projets sur lesquels je travaille.



À part le rock, tu as d'autres passions ?

Oui, je suis aussi un gros "consommateur" de films et séries, mais aussi un accro de tennis, et je suis aussi le foot.

Merci Bruno pour ta disponibilité.