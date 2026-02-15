Organisateur de concert, radio, distro, boutique en ligne, "press office"... L'asso de Chambéry, Minimal Chords, œuvre depuis plus de 20 ans dans le monde de la musique indé et DIY. Thomas, l'un des membres, a bien voulu jouer au jeu des questions/réponses de notre nouveau Dans l'ombre.

Quelle est ta formation ?

Pas de formation particulière, plutôt autodidacte. J'ai commencé à développer une passion pour les esthétiques rock/metal au lycée, j'ai poursuivi en dilettante avec 3 années de fac en langues étrangères... Et j'ai finalement lâché durant la quatrième année, j'étais déçu des gens rencontrés à la fac, trop pressés de rentrer dans le monde des adultes... ou c'était plutôt moi qui n'était pas prêt pour ça : je voulais autre chose. J'ai décroché et j'ai basculé pour un temps dans l'exploration avancée du monde de l'underground/DIY.



Quel est ton métier ?

J'ai une place dans un groupe... mais pas un groupe de musique (rires) Je travaille dans une société du secteur du transport de marchandises et de la logistique. Le siège Europe du groupe est à... Chambéry. J'y suis entré par hasard, au gré de mes petits boulots de l'époque. Au tout début, il s'agissait surtout d'être démerde, un peu créatif ... mais sérieux quand même car il fallait apprendre le métier, pour trouver des solutions au quotidien, avec les équipes : ça a fonctionné. J'y travaille toujours à ce jour, à d'autres postes et d'autres responsabilités. J'ai eu la chance de pouvoir faire un parcours dans cette entreprise, en arrivant à assumer en parallèle l'activité extra-professionnelle que représente Minimal Chords. À l'occasion de cette interview, je pourrai d'ailleurs peut-être vous dire si des personnes dans l'entreprise lisent W-Fenec ! Au cas où, petit rappel : merci à eux/elles de ne pas solliciter/alerter inutilement le service RH après lecture !!!



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

Avec Minimal Chords, on a commencé par les orga concerts. Ensuite, comme on ne pouvait pas répondre à toutes les sollicitations, on a créé un programme musical à l'attention des radios pour pouvoir quand même diffuser et mettre à l'honneur les morceaux des groupes qui retenaient notre attention. On a ensuite créé une distro : pour la première version de ce projet, on avait installé des présentoirs avec les prods dans trois magasins à Chambéry. Ensuite, on a décliné ce projet en une boutique en ligne ce qui a permis d'ouvrir notre catalogue aux livres et aussi aux fanzines via le Kiosque. En filigrane de tout ça, on veille et on anime un réseau de contacts pour tenir les gens au courant de ce qu'on fait, ou identifier et prendre contact avec des nouveaux acteurs. De par nos différentes activités combinées, on peut s'adresser aussi bien aux acteurs qu'aux fans/curieux de musique.



Quelles parties de ton job préfères-tu ?

Le job officiel ou les activités Minimal Chords ? J'apprécie de pouvoir faire des allers-retours entre les deux. Ce sont deux exutoires : quand ça ne va pas au boulot officiel, je bascule sur Minimal Chords, dans un contexte où je peux faire ce que je veux, comme je veux... Et quand ça me prend la tête avec Minimal Chords, je rebascule sur le boulot dans un contexte plus cadré, plus structuré. La clef, c'est de rester enthousiaste et de proposer des interactions qui ont du sens, autant que possible. Les moments "privilégiés" que je préfère, ce sont justement ces interactions : ce sont les retombées après les newsletters, avoir des commandes sur la boutique, des nouvelles prises de contact, des propositions de collaboration... ça bouge à chaque fois, donc leur préparation et la réalisation de leur diffusion, c'est un moment important - et attendu - dans nos activités.



Ça rapporte ?

C'est de l'associatif donc on se tient à ce cadre : c'est à but non lucratif. Les bénéfices qui peuvent être réalisés à travers les différents projets servent à rembourser ceux qui ont avancé de l'argent si le projet le demandait. Sinon c'est réinvesti dans le fonctionnement. La réelle gratification est ailleurs : tu développes et tu entretiens un réseau, tu peux être en contact avec plein de gens, partout, tu fais quelque chose de différent, tu rends service et tu peux te sentir utile, tu t'amuses aussi, en faisant les choses quand même sérieusement. Si par contre, ta boussole dans la vie, c'est ton éducation à l'argent, évidemment...



Comment es-tu entré dans le monde du rock ?

Au moment du lycée. La chance qu'on a eu c'était d'avoir accès à un lieu de concerts "underground" régulier à Chambéry : l'énergie et les codes du milieu m'ont tout de suite plu, j'ai adhéré et j'ai rapidement voulu contribuer. C'était une mission qui me convenait. Minimal Chords est arrivé un peu plus tard, quand on s'est lancé dans les orga concerts avec nos projets musicaux et les premiers contacts qu'on s'était fait.



Une anecdote sympa à nous raconter ?

Je ressasse souvent celle d'une orga avec No One Is Innocent. À l'époque, on était en pleine bourre avec les orgas. On se démenait toute l'année avec des concerts découvertes dans des petits lieux et une fois l'an, on se lançait sur un concert dans une grande salle, un peu plus ambitieux. Sans rentrer dans les détails, ils ont failli nous couper la motive/enthousiasme en nous dévoilant, un peu malgré eux, les côtés foireux des gens qui vivent la musique en mode "pro"... et le fossé avec les indés que le comportement du groupe et de leur entourage nous a montré/rappelé backstage. Une anecdote pas sympa en fait : j'en garde un souvenir amer.



Ton coup de cœur musical du moment ?

Les écoutes pour le programme radio permettent de découvrir de chouettes trucs. Du genre quand tu fais tes écoutes au kilomètre en faisant autre chose, et que d'un coup un son t'accroche l'oreille, te fait relever la tête pour checker le nom du groupe et le titre, tout en montant le son... Bref, quand le riff, l'intention et l'interprétation sont réunis.

Katla et le titre "Dead lover", la dernière prod du groupe Sidewinder, A Terre avec "Paris sous les tombes", Palms avec "Summertime", Acres et "Into flames", Eloi et "Soleil mort", Purified in Blood avec "Krater", Vvorse avec "Kenen Valta", Angry Silence et "Another sunday night"...

Tout est d'ailleurs compilé sur la radio du site Minimal Chords (minimalchords.org) : pour cibler sur les coups de cœur, il suffit de mettre "cdc" dans le champ recherche, il y a aussi les vidéos, les podcasts...



Es-tu accro au web ?

Si tu as cliqué le lien, tu vois qu'on geek quand même pas mal avec Flo et Victor, les "web-techniciens" de l'asso. On a planché et créé quelques outils en ligne pour la présentation de nos activités et les interactions avec les gens : le site web, la boutique en ligne... mais aussi des outils pour le suivi de nos différentes activités en interne comme les newsletters, le press-office, la création et programmation des podcasts radio, les travaux graphiques.... Oui, cela demande d'avoir du temps à passer devant les ordis quand on décide de passer à l'action pour apparaitre sur le web. Au quotidien, il faut évidemment prendre en compte que tout passe aussi par les prises de contact "au bout du clavier" comme je dis : il faut garder un œil sur les boites mail, prendre le temps de répondre utilement et dans un délai raisonnable aux sollicitations. Ça demande un effort pour s'accrocher, et du temps à passer pour arriver à mettre en œuvre les projets les plus pertinents, sans trop se laisser déborder non plus. Il faut s'organiser, se réserver des temps dédiés compatibles avec nos quotidiens... L'avantage dans notre situation : les sollicitations ne manquent pas, les socials ne sont pas d'une importance capitale pour notre fonctionnement.



À part le rock et la musique, tu as d'autres passions ?

Je suis un consommateur... de cinéma. J'aime partir en voyage aussi mais les tournées ont plutôt été remplacées par mes déplacements pro maintenant. J'ai aussi une vie de famille, et j'ai encore d'autres occupations/manies/obsessions tout au long de l'année auxquelles je m'astreins du mieux possible. Des engagements à tenir, des passions à entretenir... je ne sais plus vraiment quelle est la frontière entre les 2 (rires)



Tu t'imagines dans 15 ans ?

Je m'envisage avec Minimal Chords tu veux dire ? En 2014, on fêtait les 10 ans de l'asso et je concluais un édito avec "Chiche pour les 10 ans à venir"... un peu bravache et sans trop savoir de quoi non plus demain serait fait. En 2024, on est présent, on a su "s'adapter". Donc demain on sera encore là, c'est déjà ça. Et de toute façon, on arrête quand on veut : ce non-engagement, je crois que paradoxalement c'est ça qui nous tient à rester dans la place le plus longtemps possible, comme un challenge, comme si on était à une seconde à chaque fois d'une nouvelle sollicitation, d'une nouvelle rencontre, et donc peut-être d'un nouveau succès... Ce serait bête de baisser les bras trop vite (sourire).

Merci Thomas et à toute l'équipe Minimal Chords !

Photo : MC/Manon