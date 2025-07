Bien connu par la communauté metal par son coté sympathique et hyper actif, Alexandre Saba dirige désormais un label parmi ses nombreuses activités. Celui qui a baigné dans le metal dès l'adolescence est désormais au service des groupes, que cela soit du nouveau venu ou de la femme du bassiste de Metallica, Chloé Trujillo.

Quelle est ta formation ?

Je suis totalement autodidacte dans ce métier et j'exerce dans le domaine depuis plus de 20 ans. J'ai débuté en 1995 avec un groupe de metal, et après 10 ans d'expérience enrichissante, j'ai progressivement évolué vers le management et d'autres aspects de l'industrie musicale. Cette expérience m'a permis d'acquérir une solide expertise et de développer un réseau au fil des années. Je suis un grand passionné par ce que je fais et toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour collaborer et créer.



Quel est ton métier ?

Je suis label manager du label et attaché de presse de l'agence de communication M&O Office agency.



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

Le label M&O Music propose de la distribution physique en bacs et de la distribution digitale à travers le monde. Ainsi que des droits voisins et des éditions. L'agence de promotion M&O Office propose du suivi promotion avec les médias pour les albums ou EPs... L'agence traite avec les magazines, webzines, radios... et diffuse également sur tout le social network. L'agence de com se charge également de la communication de festivals comme le Hellfest Le Off, Muscadeath, Westil, Les États Généraux du Metal...



Quelle partie de ton job préfères-tu ?

Le développement des groupes, le management.



Tu pourrais travailler pour un groupe dont tu n'aimes pas la musique ?

Non, jamais. Je signe uniquement des groupes qui me plaisent.



Ce n'est pas frustrant parfois de devoir gérer ses groupes et de ne pas profiter des concerts ? En tant qu'homme de l'ombre, tu es partout sauf avec le public pour écouter tes artistes ?

C'est un peu la règle du jeu, mais je fais de mon mieux pour assister aux concerts. J'en vois déjà pas mal à Montpellier et dans la région. Cependant, je ne peux pas me déplacer partout, sinon mon travail en pâtirait.



Un artiste que tu aimerais manager/signer ?

Je gère déjà les artistes que je souhaitais signer. Chaque jour, je fais de nouvelles découvertes et c'est vraiment exaltant de découvrir de nouveaux projets. Je pourrais te donner des noms de groupes, mais je préfère ne pas signer juste pour le plaisir de signer. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de signer des artistes avec le potentiel de se développer.



Ça rapporte ?

Je vis pleinement de ma passion, et je suis conscient de la chance que j'ai d'en faire mon métier. Cependant, cela demande beaucoup d'efforts, car je consacre environ 10 heures par jour à mon travail.



Comment es-tu entré dans le monde du rock ?

À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à écouter du metal et ça ne m'a jamais quitté.



Une anecdote sympa à nous raconter ?

J'ai de nombreuses anecdotes à raconter, notamment des rencontres avec des musiciens et des groupes/artistes que j'écoute depuis l'âge de 14 ans. Avoir l'opportunité de les rencontrer, que ce soit pour le travail ou par pur plaisir, a été une expérience incroyable. Il y a tant d'histoires à raconter, et je serais ravi d'en discuter autour d'une bière !



Ton coup de cœur musical du moment ?

En ce moment, les coups de cœur sont nombreux... Neckbreakker, Rotting Christ, SepticFlesh , Areis, Death Structure, Silver Dust... et bien d'autres... Y en a beaucoup !



Es-tu accro au web ?

Pour le boulot, oui.



À part le rock, tu as d'autres passions ?

Le metal et les concerts (sourire). Passer du temps avec ma femme, ma fille, la famille et les friends of metaaaaal ...



Tu t'imagines dans 15 ans ?

Heureux !

Merci à Alex pour sa disponibilité.