J'ai d'abord connu Julien aka ZU Yande par ces visuels punk-rock (flyers, stickers etc.), puis je l'ai croisé en concerts, puis en manifs, et maintenant qu'il est parti de Paris vers La Rochelle, c'était l'occasion de le croiser à nouveau, mais dans ce mag #62...

Quelle est ta formation ?

Formation ? Quécécé ? Je suis autodidacte. Enfin, j'ai quand même une épouse prof d'arts plastiques qui a fait les beaux-arts et ça aide beaucoup ! Voilà une douzaine d'années que j'illustre des groupes de musique et depuis le début elle m'a aidé sur la perspective, l'harmonie des couleurs les proportions et autres raccourcis. Elle m'a expliqué les bases d'Illustrator et Photoshop. C'est elle qui m'a acheté ma première tablette !



Quel est ton métier ?

Je suis enseignant. Professeur d'espagnol en collège depuis une vingtaine d'année. Zu illustrations a commencé à prendre plus de place dans ma vie et est devenu un deuxième job il y a cinq ans.



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

J'illustre des concerts - surtout des flyers - punk rock pour la plupart et je fais des pochettes d'album et des tee-shirts. J'ai longtemps bossé avec feu WeCare Booking et avec Sick My Duck, bisou à eux, quand j'habitais sur Paris. Grâce à eux, j'ai pu illustrer les plus grands du genre : NoFX, Pennywise, Reel Big Fish etc. Depuis 2018, je m'occupe de tous les visuels et ainsi que de la scénographie du Brakrock, festival belge punk-rock ska et hardcore près d'Anvers. Ce festival est devenu incontournable sur la scène européenne. Depuis plusieurs années, je bosse avec Bridge City Sessions une équipe de captation de lives sur Portland, qui a son fest aussi. Je reste fidèle à deux fanzines dans lesquels je publie depuis deux ans, Good Friends de l'ami Jean-Louis et pour l'éternel Cafzic de Yan.



Ça rapporte ?

Rien du tout ! Juste la gloire (rires) ! Et de très bons souvenirs ! Cela m'a permis surtout de faire de belles rencontres musicales et "graphiques", de voyager un peu, de discuter avec mes paires, de manger une pizza avec Dave Smalley et de créer de véritables amitiés qui dépassent l'amitié virtuelle des réseaux sociaux.



Comment es-tu entré dans le monde du rock ?

En 1991, j'écoute en boucle le Live at the Brixton Academy de Faith No More ! Mon premier CD et ma première claque musicale. Après, comme tout le monde, je gratouille, dans ma chambre puis c'est l'explosion mélo en 94, The Offspring, NoFX, Burning Heads, Seven Hate et consort. De 1998 à 2001, je suis au chant dans un groupe de hardcore à la Downset sur Lorient. Je prends la basse dans un groupe de mélo entre 2002 et 2003 au Mexique... c'est pas une blague !. En 2013, je suis sur Paris je ne joue plus en groupe, cependant je continue d'aller aux concerts et souhaite rester actif. Je poste un dessin sur Facebook pour la dernière date des Uncos et Manux de Feuzeul Booking me contacte et me demande d'illustrer NoFX pour leur concert à Nancy, rien que ça ! Quand tu fais l'illustration d'un tel groupe, cela te donne tout de suite une certaine visibilité. Du coup, je n'ai jamais démarché qui que soit après, les gens me contactent via les réseaux sociaux. Depuis que j'ai commencé, j'ai comptabilisé 180 visuels. Merci NoFX et merci Manux !



Il vient d'où ton pseudo ?

Zuyande, en un seul mot, ça veut dire Julien en breton car je m'appelle Julien et que je suis d'un petit village à côté de Lorient, sur la côte morbihannaise. À l'époque où j'ai commencé les illustrations, mes élèves me "stalkaient" sur Facebook. J'ai donc opté pour ce pseudo dont m'avait affublé le batteur d'un groupe dans lequel je chantais il y a 25 ans de cela... ça se prononce "seuyante", mais tout le monde m'appelle "Zou" et ça ne me dérange pas.



Une anecdote sympa à nous raconter ?

Une sympa : il y a quelque temps, l'illustrateur franco-québécois Ken Mallar m'envoie une photo de ses vacances au Japon. Sur la photo, on voit un de mes visuels sur un teeshirt. Je n'ai jamais sorti ce visuel en tee-shirt ! On en parle entre graphistes/illustrateurs. De temps en temps on voit des bootlegs de nos dessins surtout en Asie. Je ne suis pas sûr qu'ils en vendent des palettes...



Quel est ton dernier projet, le prochain et celui sur lequel tu as adoré bosser ?

Pour ce qui est du présent, mon dernier projet est sorti lundi c'est la "pré-affiche/teaser du Brakrock édition 2025. Pour ce festival, plusieurs affiches sont déclinées au fil de l'année, la "early birds" tickets, l'intermédiaire avec les premiers noms puis l'affiche finale, mais celle-là ça ne sera pas avant le mois de mai. Je suis les pourparlers, les négociations et les annulations parfois, ainsi évoluent les affiches. Parfois le public ne sait même pas qu'un super groupe a annulé juste avant d'être annoncé. Il y a des champions pour cela (rires) ! Concernant le passé, le projet sur lequel j'ai adoré travailler fut la dernière date française de NoFX. C'était symbolique et exaltant. Pour la cinquième et dernière fois, Manux m'a demandé d'illustrer le groupe et comme il me l'avait dit "on va boucler la boucle", on a commencé à bosser ensemble avec ce groupe 10 ans auparavant. Et pour le futur, j'accepte ce que l'on me propose... Il y a un an, j'ai rencontré un shaper sympa (Bizarre Skateboard) sur La Rochelle où j'habite. On a fait deux planches de skate ensemble et j'aimerais continuer dans cette voie. Des visuels qui étaient destinés à des concerts annulés ont fini sur des planches, rien ne se jette, tout se recycle. Il y a toujours eu un lien entre vitesse punk et skate.



Ton coup de cœur musical du moment ?

Plein plein plein de coups de cœurs ! Côté hardcore, je suis à fond sur le dernier Berthold City (War Records), End It (Flatspot), les Fiddlehead tournent toujours en boucle, même si ça commence à dater. Côté pop, attention ça va geeker ! J'écoute tout ce qui sort chez Laptra, label argentin, les Bestia Bebé, El Mató A Un Policia Motorizado ou encore Las Ligas Menores et Tigre Ulli pour les fans de Wet Leg comme toi !



Es-tu accro au web, aux réseaux sociaux ?

Sans le web, je n'aurais pas pu répondre à la précédente question. Du coup, merci Lycos et Netscape ! Par contre les réseaux sociaux, j'ai des phases, des fois je n'en peux plus ! Comme tout le monde, je suis accro, l'algorithme m'a percé à jour. Je supprime de temps en temps Instagram car c'est chronophage.



À part le punk-rock et le dessin, tu as d'autres passions ?

Il y a un an, j'ai cru qu'en discutant 5 minutes avec Steve Caballero, je pouvais remonter sur une board... Bilan au bout de 10 sessions de rampe : 3 côtes cassées puis le coup du lapin. Merci Steve Caballero ! Il y a beaucoup de remerciements dans cette interview (rires) ! C'est moins dangereux de dessiner des flyers de contests et les boards avec Bizarre Skateboard !



Tu t'imagines dans 15 ans ?

Oui, je m'imagine remplacé par l'I.A ! (rires) et toi aussi ! Nan, j'espère que non ! Mais j'imagine que si les groupes de musique ont réussi à maquetter sur leur ordi à la maison plutôt que de payer quelqu'un en studio, je ne vois pas comment ils ne pourraient pas résister au charme peu onéreux de l'I.A. On verra bien où on sera ! C'est dur comme question. Il y a quinze ans, je ne m'imaginais pas dans cette interview, donc "¡A ver que va a pasar!". J'espère continuer à prendre du plaisir à faire ce que je fais et à faire plaisir aux groupes avec qui je collabore, c'est déjà ça le plus important ! Pourquoi pas bosser en duo avec d'autres illustrateurs ? Je crois que vais terminer par un énième remerciement. Merci à toi Guillaume et au W-Fenec ! Et à bientôt j'espère !

Merci à toi Julien et oui, à bientôt !