La FabSonic est un collectif qui gravite autour de nombreux projets liés au son et menés par un trio : Jérôme, Christophe et Florian. C'est à l'occasion des soirées Immersive Live qui auront lieu fin mars au Ferrailleur (à Nantes donc) que nous avons décidé de porter un éclairage sur cette "expérience", avec un travail sur la diffusion pour une spatialisation du son à 360°, le public des deux soirées de concerts (avec Tsar mais aussi Samin Dong Rock et Hi Fi Gen) pourront être immergés dans un son live hors du commun. À noter que les Nantais ont aussi un studio et collaborent avec d'autres d'artistes issus de la danse ou du théâtre, par exemple.

Quelle est ta formation ?

BTS audiovisuel Son, et ensuite beaucoup de formations professionnelles.



Quel est ton métier ?

Régisseur du son.



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

Régie son, tournée, accueil, prestations, enregistrement, mastering ... mais aussi de la formation et de la création sonore.



Ça rapporte ?

Ça dépend des années !



Comment es-tu entré dans le monde du rock ?

En écoutant du rock au collège. Puis ensuite par mon poste de régisseur plateau de Dolly !



Une anecdote sympa à nous raconter ?

Lorsque je préparais le plateau de Dolly à Solidays, avant le concert, le public était à une autre scène. J'étais dans mon patch, ma mise en place, puis je me retourne pour checker la voix de Manu et là 25 000 personnes qui se sont retrouvées devant moi !!! J'ai fait un pas en arrière ! (rires) À l'époque, je portais souvent mon t-shirt des copains Uncommonmenfrommars, "Fuck rock stars".



Ton coup de cœur musical du moment ?

J'ai mixé Keziah Jones l'année dernière, super moment !



Es-tu accro au web ?

Non, pas tellement, même si je publie pas mal pour La FabSonic en ce moment !



À part le rock, tu as d'autres passions ?

La nature, la cuisine, le bricolage.



Tu t'imagines dans 15 ans ?

Un peu plus vieux et toujours dans le son, j'espère !

Merci Jérôme et à l'équipe La FabSonic !

Photo : Julia Briend