Le Air Guitar n'est plus à présenter dans nos contrées avec des Français multi-titrés. Mais le plus discret (en interview car il sait tenir un public et une scène) Jimmy Clisson n'est connu que des aficionados de la discipline. Également batteur de son état, Jimmy Clisson a eu une triple actualité sur le Hellfest 2023, l'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur lui et sa discipline.

Jimmy Clisson Cela fait maintenant 5 ans que tu es le Monsieur Loyal du Air Guitar contest du Hellfest. Cette année est un peu particulière pour toi avec une triple actu. Outre l'animation du air contest, tu as joué à domicile au Warm Up avec Balboa To Bilbao et également sur la Hellstage...

Une triple actu qui, sur le festival, ne se chevauche pas. En effet nous avons ouvert avec Balboa lors de la soirée, à la Sirène, où j'étais déjà en show pour faire le MC de la soirée et le contest d 'Air Guitar en interplateau, soit une soirée extrêmement dense. Pour le festival, on a ouvert en préambule, avec la finale du contest Air Guitar et tous les champions du Warm Up tour, ce qui permettait de finaliser la tournée sur le site avant la grande kermesse. Le lendemain nous avons donc pu faire les foufous avec Balboa To Bilbao en toute tranquillité et l'esprit libre de mener notre quête de lutte contre l'intelligence.



Commençons par le contest. Comment es-tu tombé dans le air guitar ? Tu es toi-même assez pro dans tes démos pour haranguer la foule ? Il parait que tu as tenté ta chance en 2006 et 2007 à ce même contest ?

Yes, j'ai fait 2 fois 3ème aux France de 2006/2007 puis la Fédération Française de Air Guitar m'a proposé de présenter les compéts partout en France. Quoi de plus amusant que de présenter un spectacle performance de gens qui se grattent le pubis en public et en musique. Une sorte de danse contemporaine rock'n'roll débridée et drolatique. Pour ma part, j'aime beaucoup jouer sur Cornélius, Burning Heads, The Bronx... sur des morceaux qui me sont particulièrement viscéraux.



Tu as fait la tournée Warm Up mais également la soirée métal des Francos 2022, quelles sont les étapes de ce contest tout au long de l'année ?

Alors il y a donc une fédération française qui existe depuis 2003. J'ai présenté plus de 250 shows de air guitare en 15 ans, parfois c'est drôle et performatif d'autre moins, mais il y a toujours des surprises et de l'amusement. Le gagnant du Warm Up tour Hellfest gagne son pass pour le Hellfest 2024 et les deux premiers leur place en finale des championnats de France à Mirande dans le Gers les 3-4-5 août prochains lors du festival Kiosqn'rock. Il y a des championnats partout au cours de l'année menés par la fédé, pour gagner directement sa place en finale sans passer par le Hellfest. En tout cas le gagnant des France, ira en finale des championnats du monde en Finlande, à Oulu à la fin du mois d'août.



Tu officies aussi derrière les fûts de plusieurs formations dont Balboa To Bilbao, cela fait quoi d'ouvrir une soirée Warm Up ?

Ça fait du bien. Après 15 jours de tournée, cogner, frapper tambouriner me manquait fortement. En plus j'avais une petite boule au ventre d'excitation et d'appréhension, une adrénaline positive car toute l'équipe du crew Warm Up : team Hellfest, Pogo Car Crash Control, Betraying The Martyrs m'attendait au tournant (rires). J'espère pouvoir renouveler l'expérience avec d'autres combos tels que Ereï Cross l'année prochaine.



Air Guitar au Hellfest 2023 Le groupe qui était plus un side project de chacun des membres, dont notamment Ed de Not Scientists, a l'air de prendre de l'ampleur avec une Hellstage pendant le festival. Quel a été le retour du public de l'Extreme Market ?

Le retour est extrêmement positif sur la fraîcheur, l'enthousiasme, la joie d'être ensemble qui transparaît de notre concert. Je ne sais pas si cela prend de l'ampleur même si on ne s'en plaindrait pas. Ed est en pleine sortie et tournée du nouvel album de Not Scientists, Laurent est entre la tournée mondiale de Epiq et l'antépénultième tournée d'adieu de reformation de Gâtechien. Steve prépare celle du prochain Robot Orchestra, et moi je parle pour ne rien dire où l'on m'appelle pour agir. Donc on joue dès qu'on le peut, et c'est une vraie récréation récréative pour tous.



Que représente le Hellfest pour toi ?

Le Hellfest représente des découvertes multiples car le terreau est extrêmement riche. Le rassemblement de plein de connaissances, copains, amies en un même cœur. Et puis l'occasion de voir des shows conçus par les mastodontes du hard rock, où tu en prends plein les papilles auditives.



Tu as le temps de profiter des concerts quand tu es sur place ou tu avais déjà la tête aux championnats de France de air guitar ?

Chaque chose en son temps, je profite du Hellfest comme je profiterai de la soirée metal des Francos, comme lorsque que je présente une soirée ou que j'officie dans un band, la culture de l'instant présent. Mais j ai hâte de cette finale des France qui j'en suis sûr sera d'un niveau incroyable. Les trois Français qui ont participé au championnat du monde l'année passée ont fini 1er, 2ème et 3ème ex-aequo ! Qui plus est, ils seront présents cette année. Il y aura de la dramaturgie en scène.



Que dire aux détracteurs du air guitar ?

Le air guitar est au rock ce que le couteau est pour la purée, ça ne sert à rien mais c'est indispensable. Tout le monde en a déjà pratiqué une fois dans sa vie et pratiquer une minute de air guitar par jour, augmente l'espérance de vie de cinq minutes tous les 10 ans.



Le mot de la fin ?

"Make air not war !"

Merci à Jimmy Clisson, on se retrouve aux Francos.

Photos : JC Forestier