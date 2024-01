Les Metalheads comme sujet d'étude ? Cela ne fait pas peur à Corentin Charbonnier et quoi d'autre pour casser les clichés que de faire une étude chiffrée sur la base d'un sondage des festivaliers. Et non, nous ne sommes pas tous des bourrins barbus et tatoués...

Tout d'abord comment s'est passé ton Hellfest 2023 ? Nous devions nous croiser sur un stand qui accueillait ton ouvrage mais nous avons été emporté par le tumulte et n'avons fait qu'un passage à l'Extreme Market...

Je t'avoue que le Hellfest 2023 était très mouvementé, j'avais effectivement le livre sur le stand de la marque Holy Sinners, une marque de vêtements metal, écoresponsable et engagée. En parallèle, j'étais entre des conférences, interviews, photos de concerts et d'autres projets de recherche et d'exposition. C'est toujours la course au Hellfest et on a toujours beaucoup beaucoup de travail.



Tu as actualisé ton étude sur les festivaliers, la première datait de 2011, c'était le sujet de ta thèse de fin d'études qui a été revue en 2019. Qu'y a-t-il de nouveau sous le soleil de Clisson ?

Plus exactement j'ai fait une thèse de 2008 à 2015, puis j'ai commencé les statistiques sur les festivals en 2017, la première au Hellfest a été 2019, puis une double étude en 2022. Effectivement il y avait une étude réalisée par Christophe et Gérôme Guibert en 2011 et 2015, je ne dirais pas qu'on l'a actualisée... J'ai choisi de développer un long outil en lien avec mes thématiques en 2019. Puis en 2022, je me suis entouré d'une équipe de chercheurs de différents horizons : Thomas Sigaud, docteur en sociologie, Lise Bodin, actuellement doctorante en anthropologie, Julien Goebel, biologiste, Emilie Ruiz et Romain Gandia, docteurs en sciences de gestion, Aurore Gauthier, Master 2 de socio. Du nouveau il y en a beaucoup... le public vieillit, le Hellfest rassemble de plus en plus de quadras, des cadres sup et surtout on a maintenant 1 festivalier sur 5 qui vient de Loire-Atlantique ou de Vendée... mais on pourrait vraiment en faire au moins un livre !



Tu as circularisé les festivaliers qui avaient leur pass pour la double édition 2022, quelle a été leur réaction ? Tu as eu le taux de réponse escompté ?

Que dire à part merci... Merci au Hellfest d'avoir envoyé le mail à tous les détenteurs du pass 2022 et merci aux festivaliers d'avoir répondu. En bon râleur, je te dirais qu'on en a jamais assez : tant que je n'aurai 90 à 100% de réponses, je ne serai pas satisfait. En réalité, c'est exceptionnel, car 2 enquêtes dans l'année et à chaque fois nous avons plus de 13000 réponses, sur 33000 mails envoyés... c'est super... vraiment les festivaliers Hellfest sont engagés et soutenants. Ils ont pris le temps de répondre du début à la fin, nous n'avons presque pas de personnes qui répondent à l'arrache...



Que ressort-il de cette étude ? Le festivalier est barbu et s'habille en noir ? Outre la boutade y a-t-il eu une évolution ? Le prix des places et tous les à-côtés : logement, nourriture, essence, «Apéroooooooo !» réserve le festival à des personnes aux revenus confortables ?

(rires) Les cheveux longs et la barbe, ce n'est plus obligatoire... et vu l'âge des festivaliers... cela va changer. La moyenne d'âge est à 39,2 ans... quand on regarde les études préalables on était plutôt aux alentours des 35... le public vieillit. On a toujours 30% de femmes... un peu plus sûrement en réalité, mais il faudrait rentrer dans les détails méthodologiques.

Les festivaliers ne dorment pas tant que ça au camping, 33% environ, consomment non seulement au Hell mais également dans la commune... Il y a une cristallisation autour des styles de metal écoutés : heavy/hard-rock/punk, ce qui veut dire, les plus accessibles.

Est ce que le festival cherche à avoir des personnes aux revenus confortables? Ou c'est l'envie des festivaliers d'avoir de la déco, du plus que des concerts qui fait que nous avons des mutations dans le public ? Les deux se questionnent : l'évolution des types de logement montre une réelle demande autre de la part d'une portion des metalheads venant au Hellfest par exemple... On a encore beaucoup de travail sur les données ... d'où l'équipe des sept et on compte aborder plein d'autres choses.



Est-ce que le prix des places qui augmentent fait que seuls les vieux friqués peuvent y aller ? Car le public semble vieillir... ou c'est que les jeunes écoutent du rap ?

Difficile de te répondre catégoriquement... Le public vieillit c'est une évidence et cela se retrouve dans les statistiques d'autres festivals metal... Cela démontre d'une fidélité de la scène metal, après, la question de la jeunesse qui n'aime pas le metal n'est pas nouveau. Il y a quelques années, on parlait du style le plus détesté. Nous devons aussi souligner que le metal a le vent en poupe... et je prends ma part de responsabilité en ayant fait une thèse et édité le livre... Donc nous attirons un public aussi qui peut aller au Hellfest dans des bonnes conditions même s'ils n'iront que peu aux scènes Altar/Temple par exemple... Et pourtant on ne peut pas dire que ces scènes étaient vides en 2023 ! Il y a de tout au Hellfest, des passionnés extrêmes, des passionnés plus old school... ce qui est beau, c'est que tous continuent à cohabiter.



Le côté vieillissant des festivaliers est il une fatalité ?

Je suis partagé sur ce point : car même si le public vieillit, il y a des nouvelles générations qui s'intéressent au metal. Certes, nous ne sommes pas sur les mêmes proportions que la musique électro ou le hip hop mais cela existe. Et le metal a globalement le vent en poupe dans les médias après plus de 30 ans où le metal apparaissait comme une musique d'attardés marginaux.



Le festival est souvent présenté, à tort ou à raison d'ailleurs, comme le Disneyland du metal, y a-t-il une démocratisation du genre par le festival ? Tous les festivaliers sont des metalleux/ metalheads ou y a-t-il une ouverture sensible vers d'autres publics ?

Ben Barbaud disait encore il y a peu répondre aux besoins du public, je pense que c'est le cas. Ok il y a de la déco une grande roue... des animations... mais ce n'est pas le seul festival à avoir sa grande roue en metal. Et on a quand même des œuvres d'art sur le site un peu partout : on parle bien d'œuvres d'art et pas de déco sur bâches éphémères, ce n'est pas rien... Là on va attirer un public aussi passionné d'art : que cela soit les Vanités aux Papillons de Pasqua, le Lemmy de Caroline Brisset, les structures de Madneom... Le Hellfest a fait le pari de proposer plus qu'une succession de shows, et de faire de ce site un lieu à part et annuel... En visitant le Hellfest le reste de l'année, que l'on soit metalhead ou non, cela donne envie de le voir avec le public... Il y a des publics différents. Dès 2019, nous avions vu que les festivaliers venant depuis plus de 5/7 ans avaient découvert le fest par les médias metal et les groupes de pairs alors que ceux qui venaient depuis moins de deux ans avaient découvert le festival par les réseaux sociaux et les médias généralistes. C'est un bon indicateur pour montrer les différents types de festivaliers présents sur le festival. Après on pourrait aborder que les metalheads du Hellfest ne se cantonnent pas au Hellfest et font aussi plein d'activités autres et de festivals non metal.



A l'heure où Lola, la bassiste de P3C lance un "More women on stage/back stage", on se rend compte que peu de femmes sont dans le public. C'est quelque chose que tu as noté dans ton étude ?

Je soutiens énormément le projet de Lola et de l'équipe du festival et des manifestations "More women on stage". Clairement on est loin d'un 50/50 ou d'un 52/48 à l'image de la société. Mais il y a de trop nombreux facteurs. Le dénoncer a été la première étape, c'est une bonne chose. Maintenant, quelles seront les actions et qui prendra position pour dénoncer ce problème qui est multifactoriel : les médias, l'industrie, les consommateurs, la société...

Statistiquement il y a entre 30 à 35% de femmes sur les festivals metal questionnés et au Hellfest : c'est peut-être peu pour certains mais c'est le double d'il y a 20 ans. Ensuite, il y a plein de filles musiciennes, vraiment, mais peu vont tenter l'enregistrement et tendre vers la professionnalisation... Les effets d'une socialisation genrée, qui n'est à ce jour, pas abordée comme telle. J'espère pouvoir présenter ces datas et analyses d'ici 1 an et espère que cela pourra servir.



Y a-t-il des points notables de ton étude que nous n'aurions pas encore abordés ?

On aurait pu aborder que les styles de metal se normalisent au Hellfest et que certains styles bougent : le black metal devient plus féminin qu'avant dans le public, ce qui n'est pas rien... ensuite, je pense de suite à cette sur représentation du Grand Ouest. On parle de festival national, international même : il y a toujours plus de 70 nationalités, mais lorsque les places partent aussi rapidement, le taux d'étranger est plus faible qu'il y a dix ans : on est passé de 10 à 6%. Les départements les plus représentés sont la Loire-Atlantique avec plus de 17%, puis la Vendée et ensuite les départements de l'Île-de-France..



Tu seras également le co-commissaire avec Milan Garcu d'une expo consacrée au metal qui se tiendra en 2024 à Paris et plus précisément à la Philharmonie... ce n'est pas vraiment le lieu parisien auquel on pense pour une expo sur le metal, non ?

C'est une superbe aventure et une chance incroyable. Déjà, j'apprends chaque jour quelque chose de nouveau, dans la manière de travailler pour une exposition de cette envergure. Et là je peux remercier sincèrement la direction de la Philharmonie, du service Musée et mon co-commissaire, qui lui est historien de l'art et a déjà fait plusieurs expos. Ensuite, avoir la Philharmonie de Paris, lieu institutionnel dédié à la musique qui porte intérêt à notre culture... c'est vraiment super. Avec Milan on forme un binôme de choc, on n'a pas toujours les mêmes goûts en metal et on se complète. Il maîtrise les codes du musée, de l'exposition, moi ceux de la communauté... et on a deux réseaux qui vont bien ensemble : les artistes institués qui font des œuvres liées à la culture metal et j'ai les contacts qui permettent de contacter les artistes ... d'ailleurs merci à M&O, Nuclear, Season, LADLO, Useless, Hard Rock Café et tous les autres. Déjà, parce que tu as des professionnels et des espaces pour faire une expo, les moyens de faire venir des œuvres pour les metalheads comme pour les néophytes... et puis le metal et la musique classique ont toujours été extrêmement liés... mais c'est un long débat. En clair, c'est une super opportunité, avec des belles volontés, tant du côté musée, que du côté colloque, un concert de Behemoth est déjà annoncé... t'imagines comment cela peut faire plaisir de savoir que Behemoth, ce groupe extrême qui aujourd'hui est headliner un peu partout va faire un show totalement fou dans ce lieu mythique... Je ne te cache pas que c'est un travail de longue haleine, mais c'est une bonne fatigue, et un sacré challenge, car l'objectif va être à la fois de faire découvrir la culture metal, son histoire à des néophytes et à des passionnés, et bien que nous ayons de la place, il faut faire des choix !



Que va-t-on voir sur cette exposition ? Nous espérons pouvoir nous y rendre et visiter éventuellement à tes côtés...

Ah mais ce sera un plaisir de vous accueillir et de vous faire visiter. Ce que vous allez y voir... comment teaser sans trop en dire... Vous y verrez des œuvres d'art en lien avec la culture metal, des instruments et objets de légende ayant appartenu à des groupes... mythiques... On ne pourra pas traiter de tout, mais je suis certain que tout le monde y trouvera des éléments intéressants et que certains s'extasieront comme moi devant certains objets que l'on a glanés ! Et puis le design général sera assuré par l'équipe Fortifem, donc, même si tout est loin d'être fini, on sait d'avance que ça aura de la gueule ... et qu'il y aura de nombreux sous styles de représentés.



Le mot de la fin pour nos lecteurs ?

Merci d'être toujours là... Merci aux lecteurs de répondre présents... en espérant que cela continue longtemps ainsi avec des personnes engagées, et à bientôt sur l'un des nombreux projets en cours que cela soit expositions, recherches, documentaires.

Merci Corentin pour cette étude et ce feed back et à bientôt pour le vernissage de ton expo.